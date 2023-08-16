【國際影像】孟買樓價高昂　中產公務員亦無力置業　寧冒險住危樓

孟買（Mumbai）是印度人口最多的城市，根據地產顧問公司Anarock資料，更是印度住屋樓價最高的城市。在沃里（Worli）社區海邊一棟破舊的大廈，建築物飽受潮濕和強風侵蝕，顯得搖搖欲墜，當地政府將之列為一級危樓，指一旦遇上風季雨季將有倒塌風險。

然而大廈裏住了超過600人，很多竟是中產的公務員及其家庭。視乎單位大小，住戶每月向政府交8,000至13,000盧比（約752至1,222港元）租金。很多人為了便宜的房租以及相對便利的交通，寧願繼續將自己置身危樓之中。

「在孟買這樣的城市，是不可能找到可負擔房屋。」住戶Aiwale說。

攝影：Francis Mascarenhas／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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