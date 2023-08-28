普里戈任墜機亡．圖輯｜創殘酷傭兵團　叛變一天撤　俄人獻花悼念

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin），以及多名瓦格納集團（Wagner Group）高層23日死於空難，俄羅斯多地有民眾悼念。

瓦格納集團成立以來參與了各地多次武裝衝突，屢被指控犯下戰爭罪行。在俄烏戰爭中，瓦格納集團進攻巴赫穆特（Bakhmut）將其炸成廢墟，更被指有份參與布查（Bucha）大屠殺。然而6月份普里戈任率瓦格納集團發動兵變，一度推進至莫斯科外200公里，隨即又和克里姆林宮達成協議後退兵。

在花海前，有傭兵為昔日老闆垂淚，也有人向敢於起兵叛變的奇人致意，人群中包含了千百種不同的悼念原因。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

展開