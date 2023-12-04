【周庭棄保．圖輯】稱長期憂慮患抑鬱　周庭赴加升學後棄保不回港

前香港眾志副秘書長周庭昨晚（3日）表示，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮，考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。警方強烈譴責周庭公然挑戰法紀。

周庭在2014年以學民思潮發言人為港人所知，2016年與黃之鋒、羅冠聰等人成立香港眾志。周庭本擬在2018年的立法會補選中參選，但遭選舉主任「DQ」。

2019年本港爆發反修例示威，周庭參與其中，包括6月21日包圍警察總部，她和黃之鋒等人被控煽惑及參與未經批准集結罪，周庭認罪並入獄10個月。2020年8月10日，警方以港區國安法「勾結外國勢力」再次拘捕周庭。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：蘇煒然

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