【2月精選影像】美斯訪港無落場　復常過農曆年　樓市全面撤辣

今年是潤年，2月特別有29日，而這個月也特別多事。

美職聯球隊國際邁阿密訪港，球迷為看美斯獻技入場，結果美斯全場坐在後備席，買了昂貴門票的球迷固然大叫「回水」，港府亦稱「極度失望」，一場表演賽竟成球壇焦點。主辦方「Tatler Asia」最終放棄資助並承諾退款一半。

港澳辦主任夏寶龍訪港，與政商要員討論本港經濟發展，又與法律界商討《基本法》23條立法。財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案；政府財赤下，派糖措施大縮水，而樓市方面則是全面撤辣。市民度過全面復常的農曆新年，找Chubby Heats打卡。

「01影像」精選2月份精彩照片，以影像回顧本月城中大事。

攝影：《香港01》攝影部、袁志浩

圖片編輯：蘇煒然

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