WOW Friday4月優惠｜行李箱、便攜燙斗低至36折 無憂無慮輕鬆出遊

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密密WOW 快閃星期五

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是次01網購商家「Maro C」為WOW Friday推出多款外遊上網卡限時優惠，當中包括中港台、星馬印泰及日本地區，優惠更低至36折，一卡在手去邊都輕鬆出行！同時Maro C更備有多款中、日、東南亞及歐美的外遊上網卡，低至$18便可入手，唔好錯過！

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【包本地平郵】中國、澳門、台灣 2日｜日本 5日 ｜星加坡 馬來西亞 印尼 泰國 6日｜5G/4G 無限數據卡

會員尊享價：100「01積分」+$18起

開售日期：4月5日中午12時

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第二擊！4月12日必搶：$388 Newedo - 超薄可折疊大容量萬向輪行李箱 20吋

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要出外旅遊便順通無阻？商家「易昀(香港)貿易有限公司」 亦來各款行李箱、充電器及輕便燙斗限時激抵優惠，更抵至半價。易昀(香港)貿易有限公司更提供各類型美容儀、家居電子用品及實用3C產品，全方位便利生活！

【包運送上門】Newedo - 超薄可折疊大容量萬向輪行李箱 20吋 (灰色/白色)｜會員尊享：100「01積分」+$388

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會員尊享價：100「01積分」+$388

開售日期：4月12日中午12時

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第三擊！4月19日必搶：$168 Usatisfy 智屏磁吸多頭8in1支架式行動電源

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開售日期：4月19日中午12時

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第四擊！4月26日必搶：$288 NEWEDO 輕感即熱即平微霧煥新掛燙平燙機

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開售日期：4月26日中午12時

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