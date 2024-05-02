每週快閃優惠｜積分兌換 5月母親節禮物：護膚品、湯水22折起！

愛有千萬種，母愛卻是獨一無二、美麗而溫柔的，想好好表達愛意卻又說不出口？一於把它藏在禮物裏，為媽媽送上驚喜愛意啦！「 01網購」適逢母親節便聯同商家 Sharp Link、本地薑 Local Ginger、ASK Super Outlet 推出01會員尊享的WOW Friday限時激抵著數優惠，優惠每周逢星期五中午12點便會出現在「01會員專區」，當中包括各式天然護膚品、養生滋潤湯水、小型家電等，只要玩遊戲賺取「01積分」，便以低至22折優惠折扣入手各類產品，讓你由內到外全面貼心寵愛媽媽，即看下文立即去搶購！



密密WOW 快閃星期五

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第一擊！5月3日必搶：$288 澳洲 G&M 卡卡杜李系列5步曲套裝 【送 Metavo 牛油果素優惠券】

玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 300「01積分」+ $288 兌換產品



是次01網購商家「Sharp Link」為WOW Friday推出來自澳洲天然健康護膚品牌 G&M 的激抵限時優惠，當中最值得入手的便是其卡卡杜李系列的青春美白5步曲套裝，只需22折價錢便可擁有由潔面到眼部精華、乳霜等5件產品，再送你萬寧 Metavo 牛油果素優惠券，實行「一條龍」呵護媽媽的細嫩肌膚！同時 Sharp Link 更備有多款食品、美酒及護膚品，低至$20便可入手，唔好錯過！

Metavo牛油果素中主打的AvoB™成分不僅可以提升新陳代謝，還有助於促進氧化葡萄糖和脂肪，並且能有效提神，升級血糖和體重控制。此外，更含有健康的單元不飽和脂肪和 Omega-6，對心血管健康亦有很大幫助！全面改善身體健康及預防危疾！

澳洲 G&M 卡卡杜李系列5步曲套裝 【送 Metavo 牛油果素優惠券】｜會員尊享：300「01積分」+$288

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會員尊享價：300「01積分」+$288

開售日期：5月3日中午12時

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第二擊！5月10日必搶：$15 鴻福堂 自家湯電子優惠券 一張

玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 2,000「01積分」+ $15起 兌換產品



除了護膚媽媽們亦要由內養生，才能保持健康好氣息。商家「本地薑」亦帶來各式各樣滋補湯水，幫媽媽們由內到外排毒、養顏、健脾潤肺等，而且最平$15便可以飲番碗優質靚湯，省時便利。本地薑同時提供各類型家居實用用品、尿片及調味料，全方位便利生活！

鴻福堂 自家湯電子優惠券 一張｜會員尊享：2,000「01積分」+$15

鴻福堂 自家湯電子優惠券 一張

會員尊享價：2,000「01積分」+$15

開售日期：5月10日中午12時

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第三擊！5月17日必搶：$368 鴻福堂 自家湯實體套票 (1套10張)【送$20現金券】

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鴻福堂 自家湯實體套票 (1套10張)【送$20現金券】｜會員尊享：100「01積分」+$368

鴻福堂 自家湯實體套票 (1套10張)【送$20現金券】

會員尊享價：100「01積分」+$368

開售日期：5月17日中午12時

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第四擊！5月24日必搶：$268 鴻福堂 即飲湯包組合 400ML (瑤柱桂圓淮山栗子雞湯x 4 + 姬松茸淮山雪耳豬腱湯x 4)

玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 100「01積分」+ $268 兌換產品



鴻福堂 即飲湯包組合 400ML｜會員尊享：100「01積分」+$268

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會員尊享價：100「01積分」+$268

開售日期：5月24日中午12時

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第五擊！5月31日必搶：$499 iLivi 負離子速乾無葉風筒【送直髮梳】 (白色/灰色)

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01網購商家「ASK」亦為WOW Friday推出多款護理家電限時優惠，就如以下負離子速乾無葉風筒，為媽媽好好呵護秀髮，保持光澤亮麗！同時ASK更備有多款實用家電，CP值更是極高，低至$58便可搶購，仲等？快啲去入手啦！

iLivi 負離子速乾無葉風筒【送直髮梳】 (白色/灰色)｜會員尊享：100「01積分」+$499

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會員尊享價：100「01積分」+$499

開售日期：5月31日中午12時

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