每週快閃優惠｜積分兌換 6月端午節、父親節好禮、實用家電27折起

適逢父親節，想好好感謝超人般的爸爸？當然要送上心思禮物作報答！同月更有端午節，大家唔少得會食糉啦。是次6月快閃優惠「 01網購」便聯同商家樂婷媽媽、香記咖啡集團、HOME@dd帶來01會員尊享的WOW Friday限時著數優惠，優惠每周逢星期五中午12點便會出現在「01會員專區」，當中包括特色端午糉、茶品、實用家電等，只要玩遊戲賺取「01積分」，便可以低至27折入手各類產品，即看下文即去搶購！



密密WOW 快閃星期五

逢星期五中午12點準時入嚟會員專區玩遊戲賺取「 01積分」，用至抵優惠價錢換購產品！

第一擊！6月7日必搶：$48 端午糉有你套裝 (五香肉丁、海皇鮑魚瑤柱、紫米鮮肉) 3隻

玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 500「01積分」+ $48 兌換產品



要過一個別具風味的端午節？是次01網購商家「樂婷媽媽」便為WOW Friday推出由香港品牌叮叮研究所及為食熊共同監督及研發的「端午糉有你」套裝限時優惠，只需$48便能一次品嚐五香肉丁、海皇鮑魚瑤柱、紫米鮮肉三種特色地道口味的端午糉，而且性價比極高！

每隻糉都採用獨特包粽技術，再配以高溫反壓技術烹煮，保證口感軟糯，粽香撲鼻；同時採用了全港首創的專利微波自動排氣袋，不用剪袋叮2分鐘就食得，而急凍狀態下用800w亦只需叮4.5-5分鐘，非常方便，絕對是自肥送禮必備！

端午糉有你套裝 (五香肉丁、海皇鮑魚瑤柱、紫米鮮肉) 3隻 ｜會員尊享：500「01積分」+$48

端午糉有你套裝 (五香肉丁、海皇鮑魚瑤柱、紫米鮮肉) 3隻

會員尊享價：500「01積分」+$48

開售日期：6月7日中午12時

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第二擊！6月14日必搶：$18 香港情懷 港式西冷紅茶掛耳濾包（6克 x 8包）

玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 500「01積分」+ $18 兌換產品



爸爸日忙夜忙，要照顧起整個家庭絕不容易，適逢父親節是時候讓他「嘆」番一下啦！商家「香記咖啡集團」帶來多款特色茶品，最平$2.25（＄18/8包）便可嘆番杯港式西冷紅茶，只需將掛耳茶包兩側的紙夾展開，掛於杯邊，注入熱水即可飲用，口感和風味就如茶餐廳手拉般，慢步品味生活！而香記咖啡集團是多個全球著名茶啡及餐飲設備品牌的分銷商，其推出的各類精美咖啡包絕對有品質保證，讓你隨時隨地盡情享受！

香港情懷 港式西冷紅茶掛耳濾包（6克 x 8包）｜會員尊享：500「01積分」+$18

香港情懷 港式西冷紅茶掛耳濾包（6克 x 8包）

會員尊享價：500「01積分」+$18

開售日期：6月14日中午12時

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第三擊！6月21日必搶：$549 【免運費】HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機

玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 100「01積分」+ $549 兌換產品



01網購商家「HOME@dd」亦為WOW Friday推出多款實用家電限時優惠，就如以下無葉搖頭的智能遙控冷風機，採用無扇葉設計安心使用，加上集送風、過濾、加濕等多功能於一身，升級雙水箱更能雙重製冷，其冷凍效果媲美冷氣機，而且超環保慳電(65W)，今個炎夏開足15小時只需1度電，極慳電實用！HOME@dd同時亦提供多款人氣熱賣的家電，最平更低至$58便可入手，萬勿錯過！

【免運費】HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機｜會員尊享：100「01積分」+$549

【免運費】HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機

會員尊享價：100「01積分」+$549

開售日期：6月21日中午12時

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第四擊！6月28日必搶：$179 【免運費】HOME@dd® 智能多功能大容量不粘電煮鍋 (2.6L)

玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 100「01積分」+ $179 兌換產品



同樣亦是由01網購商家「HOME@dd」推出的限時優惠，電煮鍋採用了升級版加大容量 (加高加寬) 2.6L，配合6種智能模式，要煮甚麼菜式都輕易而舉！加上內裏增添了食品級陶瓷釉內膽，不粘易清洗，更通過歐盟CE安全認證，用來煮食絕對食得健康。

【免運費】HOME@dd® 智能多功能大容量不粘電煮鍋 (2.6L)｜會員尊享：100「01積分」+$179

【免運費】HOME@dd® 智能多功能大容量不粘電煮鍋 (2.6L)

會員尊享價：100「01積分」+$179

開售日期：6月28日中午12時

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記住每逢星期五中午12點，準時留意住我哋嘅會員專區玩遊戲賺積分，捕住WOW Friday快閃星期五優惠換禮品，為媽媽送上滿滿的愛意啦！

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