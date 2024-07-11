7月快閃優惠｜投入奧運熱！限時積分兌換消暑用品/零食/實用家電

巴黎奧運即將於7月26日開幕，是時候與一眾家人好友緊貼直播為運動員加油打氣！是次7月快閃優惠「 01網購」便聯同商家「世安堡」、「本地薑」、「易昀(香港)貿易有限公司」帶來01會員尊享的WOW Friday限時優惠，優惠每周逢星期五中午12點便會出現在「01會員專區」，包括運動消暑好物、特色零食及實用家電等，讓你安在家中盡享奧運的狂熱氛圍，現時只要玩遊戲賺取「01積分」，便可以低至43折入手各類產品，唔好錯過啦！



密密WOW 快閃星期五

逢星期五中午12點準時入嚟會員專區玩遊戲賺取「 01積分」，用至抵優惠價錢換購產品！

第一擊！7月5日必搶：$50 世安堡 - ZB 生物降解運動濕巾（5種香味）3包 (1包5條) 玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 700「01積分」+ $50 兌換產品



今個夏天除了盡情享受奧運的熱潮，面對炎炎高溫亦要記得補充水分及降降溫！是次01網購商家「世安堡」便為WOW Friday推出 ZB 生物降解運動濕巾的套裝限時優惠，只需$50便能入手多條能生物降解的運動濕巾消暑降溫，支持運動員同時亦為地球出一分力！

世安堡 - ZB 生物降解運動濕巾（5種香味）3包 (1包5條)

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會員尊享價：700「01積分」+$50

開售日期：7月5日中午12時

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第二擊！7月12日必搶：$38 POPCORNERS 粟米脆片禮包60g (清新粟米味及咸甜爆谷味｜各2包) 玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 200「01積分」+ $38 兌換產品



與家人好友一同觀賞奧運賽事盛況，又怎少得不同零食「旁下身」？是次01網購商家「本地薑」便為WOW Friday推出POPCORNERS 粟米脆片限時禮包，只需$38便能入手4包POPCORNERS 粟米脆片，有咸有甜，滋味萬分，一邊享受一邊為各位運動健兒打打氣！

POPCORNERS 粟米脆片禮包60g (清新粟米味及咸甜爆谷味｜各2包)

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會員尊享價：200「01積分」+$38

開售日期：7月12日中午12時

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第三擊！7月19日必搶：$18 多樂脆 Doritos粟米片禮包31.8g (芝士味及香辣芝士味｜各3包) 玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 500「01積分」+ $18 兌換產品



多樂脆 Doritos粟米片禮包31.8g (芝士味及香辣芝士味｜各3包)

多樂脆 Doritos粟米片禮包31.8g (芝士味及香辣芝士味｜各3包)

會員尊享價：500「01積分」+$18

開售日期：7月19日中午12時

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第四擊！7月26日必搶：$168/$199 Yohome / NEWEDO冰涼掛頸風扇 玩遊戲新會員可賺取 288「01積分」；現有會員可賺取188「01積分」｜可用 100「01積分」+ $168/$199 兌換產品



最近天氣異常酷熱，一不留神隨時中暑！是次01網購商家「易昀(香港)貿易有限公司」便為WOW Friday推出Yohome / NEWEDO冰涼掛頸風扇限時激抵優惠，現時只需$168/$199， 一機在頸時刻保持清涼乾爽，就算出去睇奧運賽事都舒適出行！

Yohome 冰涼掛頸風扇

Yohome 冰涼掛頸風扇

會員尊享價：100「01積分」+$168

開售日期：7月26日中午12時

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NEWEDO 冰涼掛頸風扇

NEWEDO 冰涼掛頸風扇

會員尊享價：100「01積分」+$199

開售日期：7月26日中午12時

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記住每逢星期五中午12點，準時留意住我哋嘅會員專區玩遊戲賺積分，捕住WOW Friday快閃星期五優惠換禮品，為全城期待的奧運做好準備！

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