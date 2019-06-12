【網購攻略】經典格仔紋item推介 女生衣櫃必備！

今年夏天格紋再次回歸。雖從未退出潮流，但如果搭配不好會覺得沒有亮點，甚至有點學生妹的感覺。格紋元素雖然平凡，但它帶來的單品都有出奇不意的效果。今天來看看這個夏天格紋有了些什麼新穿法！

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格紋恤衫+牛仔褲

格紋恤衫這一季流行的item，不單單是最原始的襯衫款式，可以選擇露肩。有設計感的恤衫和牛仔褲搭配，風格立即變時尚～

淺色上衣+格紋鉛筆褲

格仔褲在很多人眼裡可能是要避開的單品，因為感覺難carry。但其實選擇鉛筆褲可以避免格紋顯腿粗的尷尬，搭配恤衫更有一股帥氣的英倫風。

白色上衣+格仔半身裙

筆直的格仔服裝可以達到很有型的效果，搭配白色上衣讓整身搭配看起來有條不紊。選擇字母上衣也可以很街頭風。想打造減齡學生氣也可以照搬這一身，字母T和格仔裙，打造英倫風同時也可以擁有隨性的型格。

格仔連身裙+平底鞋



夏天出街想行小清新路線？格仔連身裙就是你的選擇！具有英倫風的小清新，單件穿的時候顏色不會單調，搭配平底鞋或者低跟鞋更有活力感。

清爽的夏天就應該穿格仔裙，露出纖細的腳踝和小腿，搭配淺色的尖頭鞋可以幫助拉長腿部線條，整個人看上去立即有米八！

格子同時具有中性和學生氣息，為女性氣質增加點活潑和純真，是衣櫃裡不可缺少的item！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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