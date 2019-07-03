解壓神器 幫你提升邏輯能力

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城市生活節奏越來越快，現代人每天要面臨去解決的煩惱跟著信息時代的腳步一同來臨，情緒病讓人們翻臉如翻書，上班族為工作和前途焦慮，學生黨無時無刻不面臨學業壓力，家庭主婦奔波勞碌，即使是老年人，在這個時代也並沒有看起來那麼清閒。情緒病在城市裡蔓延，學習並掌握處理情緒的方法，日益變成了城市人的心理必修課。這裡我們介紹幾款解壓小玩具，助你一臂之力。

理性冷靜型：

通過引導理性和邏輯思考的思維方式，拜託慌亂重歸條理清晰的思路。

Hanayama魔金解鎖益智玩具 ¥98

Hanayama魔金益智鎖是該品牌的明星產品，主打“全家人可以玩的益智玩具”這一概念，解鎖難度在中級難度，鎖頭切合設計精美，採用亜鉛合金作為材料鑄制，有一定的重量感，把玩感強。漸進型的解鎖步驟可以幫助喜歡理性思考的人群快速獲得冷靜心態和系統化的歸納思路。

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木質旋轉螺旋費氏數列 ¥24

費氏數列，也叫“黃金分割數列”，自從數學家列昂納多·斐波那契發現這個數列之後幾百年在自然科學領域，費氏數列仍是與大自然聯繫最緊密的數學命題，衍生出的分形幾何和分形藝術，更是讓人不得不驚嘆大自然的神秘。我們會用它去分析松果、鳳梨、樹葉的排列甚至海岸線的形狀。這款木質可旋轉費氏數列，以棒棒糖的形式可以拿在手中，轉動的同時，感受數學之美。

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放空型：

過度用腦的壓力需要休息來調整，放空大腦則是最有效的方法。

Mokiki會流動的磁性液體 ¥36

鐵磁流體會形成一種像花瓣一樣的尖峰效應，磁場的變動也會讓鐵磁流體的形態發生變化，從而形成流動現象。在它科幻般的特性下，把玩起來也能獲得更多的樂趣，外觀變化容易使人緊繃的精神舒緩開來。

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美國三葉EDC指尖陀螺 領券價¥34.85

指尖陀螺是以其特有的軸承對稱結構，可以在手指上空轉把玩。在某些心理治療中會將其作為治療多動症、焦慮以及自閉症的輔助工具。美國EDC指尖陀螺可以說是這款小玩具中的名牌產品，材料安全，造工精美，款式多樣，跟根據自己的手型與操作習慣來選擇型號。

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發洩型：

憤怒和焦慮可以在手上的小玩具上釋放，緩解情緒危機

無限擠壓小毛豆 ¥8.6起

這款擠壓型小毛豆，只有手機鏈的大小，方便隨身攜帶，壓力大的時候拿出來擠一擠，小柴豆探出頭來可以讓你的壓力一掃而空。內部有超彈力粘連結構，使得小柴豆可以實現無限的擠壓運動。

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ORIORI捏捏減壓握力器 領券價¥168

ORIORI減壓握力器以人體工學的形態設計出眾，矽膠質感彈性強，在握捏解壓的同時還可以實現手部肌肉群的鍛煉。最為驚喜的是它可以藍牙連接手機專屬App實現遊戲功能引導握捏訓練的力度和標準。

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安撫型：

溫暖和柔軟的安撫以及良好的睡眠是幫助情緒穩定的良方

軟軟豬小夜燈 ¥74

Tong Zhoou牌伴睡夜燈有多彩炫光模式功不同環境選擇，柔軟材質Q彈綿軟，通過輕拍操作來控制亮度和顏色，軟軟的小豬觸感給人帶來睡前的舒緩，並有藍牙功能鏈接手機設定入睡時間以及鬧鐘。

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Marpac白噪音睡眠儀 領券價¥869

Marpac有著54年的企業歷史，這款白噪音睡眠儀曾經是美國睡眠協會官方指定睡眠協助儀器，通過電機產生一種自然白噪音，如大自然的風聲，使人心情放鬆，並能有效屏蔽廣泛頻率的噪音，帶來優質的睡眠環境。

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+ 2

人生的節拍需要有張有弛，舒緩了壓力，有了好的心情才能夠面對更高的理想和挑戰，希望這些解壓小產品可以幫您在緊張的時候放輕鬆，將生活的節奏掌控在自己的手中。

(產品資料以最新官方發佈為準)