旅遊行程幫你Plan 新手KKday教學（手機版）

網購攻略 網購攻略

香港人最鍾意四周圍去，隨時隨都地都會Ready好機票、酒店，來一個說走就走的旅程，但去任何地方旅行都要諗定去啲咩景點，食啲咩次次都要R爆頭！既然係咁就等小編一步步教曉你去用KKday安排行程啦！

上次小編就講咗點去用【網頁版】KKday預訂行程，今次就教大家喺【手機版】都可以輕輕鬆鬆預訂KKday行程！

1.首先，下載KKday應用程式，經過一連串簡介頁面，去到主頁畫面

2. 點選右下角「我的帳戶」，「登入／註冊」免費註冊一個帳戶，可以選擇連接Facebook或Google email註冊，更加方便！

小編提提你：如果已經註冊咗，就用返該帳戶資料登入就得喇！

3. 跟住可以揀選個人頭像，去到帳號設定，填寫基本個人資料，有需要可以返回喺頭像下方「常用旅客」增加一齊出遊人士嘅個人資料。依個位置同一時間可以俾你睇KKday Points。

小編溫馨提示：個人資料記得唔好亂咁透露俾其他人知道啊！

4. 點選主頁旁邊嘅「搜尋」，就可以輸入想去嘅城市、景點，小編今次以好多人都當第二個家鄉嘅東京為例！

Step 4 (KKday截圖)

5. 可以按照返個人需要同預算就可以搵下適合自己嘅行程。見到有興趣嘅行程可以先剔選心形位置收藏行程，想搵返就去「願望清單」就會見到收藏咗嘅行程，最緊要搵一個啱自己嘅行程！

6. 決定好要BOOK嘅行程，留意返行程時間同出發時間，每個行程都會有唔同嘅注意事項同取消政策，喺決定落單嘅時候記得睇清楚喇！另外，部分行程會有旅客評論可以作另一個參考。

7. 決定好需要行程就「立即訂購」！跟住就可以揀選所需項目例如：人數、日期嘅資料就可以！

8. 之後去到填寫資料畫面，可以確定返個人資料同旅客資料，然後揀好「付款方式」付款就成功喇！

9. 最後，祝你旅途愉快！小編都係時候要出發啦！

小編額外提示：成功訂購行程就可以獲得KKday Points，累積一定數量就用嚟兌換不同嘅限定禮品，去第一次旅行就係為第二次旅行準備啊！

現在只要於KKday購買日本或東南亞嘅旅遊行程滿$1000，輸入優惠碼即可減$100！

去日本請輸入：【HK01JAPAN】

去東南亞地方請輸入：【HK01SEA】

優惠碼請於以下期間內使用：

訂購行程日期：24/06/2019-31/08/2019

旅行出發日期：25/06/2019-29/02/2020

＊使用前請參閱相關條款及細則

按此連結進入KKday網站預訂行程啦！