去京都不能錯過的節目！着和服影靚相打卡完美體驗

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早兩日就同大家介紹咗東京同大阪喇，至於今日呢，小編就要講吓另一個港人遊日熱門城市——京都。由於京都哩個城市最出名就係佢極具古日本風嘅絕美景色，當然要著上日本傳統嘅服飾，影靚相打卡呃like喇。所以今日就特別小小，小編會帶大家睇吓喺京都，有邊啲地方可以著到和服或者浴衣，影到靚相喇！

首先，講吓和服同浴衣有乜分別先。佢哋都係日本傳統服飾，不過浴衣就比較休閒，唔適合喺正式場合穿着，而和服則係休閒同正式場合都可以着。外觀上，浴衣係要配木屐，唔可以着足袋（即係襪）同內襯衣（即係底衫）。而和服則係要配草鞋，要着足袋同內襯衣。所以如果單純影相，唔駛計較場合，夏天比較啱着浴衣，材料比較透風涼爽，冬天卻比較啱着和服，有埋內襯衣比較保暖。

至於係邊到租到會比較好性價比最高？小編睇咗好多地方，最推薦以下三個：

和香菜京町家 HKD$166 起

位於著名嘅八坂神社附近，四周美景俯拾皆是。和香菜京町家浴衣同和服都有提供，款式繁多，店員會協助你着埋上身。價錢方面豐儉由人，最平可以去到百幾蚊港紙有交易，又可以加錢set埋頭，請專業人士影相，甚至可以請埋導覽員講吓歷史，指點吓邊啲位影相最靚。

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京都夢館 HKD$430 起

只提供和服，不過並非一般和服，而係小振袖袴方案和服。主要分別係袖較長，加上袖口連接衣服主身，整體感覺更為飄逸。用香港人嘅說話，就即係比較文青。呢款特別嘅和服好受日本女高中生歡迎，佢哋畢業禮就係通常着哩款。

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清水道四季櫻花 HKD$181起

清水道係著名嘅旅遊景點，一年四季遊客絡繹不絕，全因富日本風嘅石道同埋石道頂端古色古香嘅清水寺。四季櫻花正正就座落於此。唯一少少缺憾就係佢夏季只提供浴衣，想要喺清水寺影和服相嘅讀者可能要等多幾個月喇。不過對於冇乜呢方面堅持嘅讀者，着住浴衣漫步在清水道同清水寺，絕對可以影到好靚嘅相，價錢相對和服仲更優惠添。

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+ 3 + 2

最後，作為一個小小嘅貼士：如果隨行冇攝影師又唔想額外花錢請人影相，自備一支「自拍神棍」係好重要嘅。小編自己就用緊呢款，棍身夠長仲可以變身成腳架，更加送埋藍牙搖控，扣埋券嘅話15蚊人民幣仲有找，真係抵到爛。

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)