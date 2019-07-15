玩盡曼谷市區：體驗泰式按摩及地道生活

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好多社畜返工返到攰都會選擇去個快閃旅行，曼谷物價低，美食又多，絕對係你最佳選擇！大家一齊逃離香港急速嘅生活，體驗下泰式生活啦！

1. 曼谷市區機場來回接送

去泰國就一定要去shopping ! 但拎住一件兩件戰利品搭機鐵會唔會好辛苦？ 唔怕！KKday提供二十四小時機場包車接送，各位唔駛迫機鐵，就可以輕輕鬆鬆來回市區同機場！

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2. 泰國八天4G 上網卡

去泰國當然要同朋友we connect 啦！用True Move H 嘅上網卡就可以上網打卡，同香港朋友分享泰國嘅美食！True Move H嘅上網卡提供八日嘅4G 服務，無論去到華欣定清邁，都可以同朋友we connect!

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3. 正宗泰式按摩

今次小編去嘅泰式按摩店係so thai spa，呢間泰式按摩店好多觀光客幫襯，環境清幽。喺曼谷都搵到一間遠離鬧市繁囂嘅按摩店真係好難得！一入鋪頭已經香氣撲鼻，小編選擇咗一百二十分鐘芳香精油按摩。按摩師傅服務體貼，服務期間不時問小編覺得力度如何，師傅經驗老到，力度適中，舒服到小編瞓著左都唔覺！你間按摩店最大嘅優點係結合左泰式按摩同香薰精油嘅優點，創造出獨有嘅風格！

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4. 學整泰國菜，試做一日泰廚~

作為泰式料理嘅fans，緊係要學煮泰菜啦！呢間烹飪學校位置好方便，烹飪老師同我地一齊感受泰國人嘅地道生活，到街市揀唔同嘅時令食材。成個烹飪課程都係三個鐘頭，完咗之後仲可以同朋友一齊享用正宗嘅泰國菜！

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心動不如行動!不如約埋朋友一齊去泰國Relax 一下!

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)