KKday資助你暑假去旅行 二人同行全單8折 ！

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KKday提供多個旅行package比大家選擇，啱哂去旅行又懶得plan嘅你哋！今個暑假，KKday決定資助你哋去旅行，提供超抵優惠！適用優惠嘅地區包括日本﹑韓國﹑台灣，同東南亞地區。

想知點用優惠碼？跟住以下步驟就OK啦！

1) 首先，按此連結帶你立即進入KKday x HK01網站！

2) 註冊成為會員，超級簡單，可以利用Facebook帳號登入就OK～

3) 睇吓有咩行程啱你啦！二人同行優惠適用於日本﹑韓國﹑台灣，同東南亞地區嘅Day Tour，只要訂購行程嘅時候選擇二人或以上，咁就可以享有二人同行優惠喇～

4) 最後，結帳時喺「使用折扣券」一欄內，輸入優惠碼【HK01SUMMER】(記得要全部大階！)，就會直接畀8折行程優惠你㗎喇！

快啲睇吓有咩行程啱你哋啦！

日本行程推薦：

【東京富士山一日遊 】河口湖、富岳風穴、鳴沢冰穴、忍野八海 $782

去東京點可以錯過富士山呢？小編推薦你join KKday嘅一日遊，咁就可以輕輕鬆鬆跟住大隊坐住旅遊專車嘆住冷氣去玩！

KKday 專屬東京富士山一日遊 ，從東京搭乘專車前往富士山熱門景點忍野八海及河口湖，欣賞不同風貌的富士山景色；參觀日本國家天然紀念物——富岳風穴與鳴沢冰穴，一睹世界上屈指可數的景觀之一，不需煩惱交通問題，盡情探索趣味盎然的富士山之旅。全程提供中、日語領隊隨行服務。

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+ 2

韓國行程推薦：

【首爾近郊一日遊】南怡島、小法國村、江村鐵路自行車 $384起

想去韓國的話，小編推薦你去韓國嘅南怡島，同小法國村！少女們一定好喜歡！小編最愛小法國村，事關真係好似置身異國童話世界咁，可以影好多相打吓卡！對於小編呢啲懶人，去近郊地方plan行程真係好麻煩，所以最好就係join tour喇～

KKday嘅首爾近郊一日遊可以選擇喺明洞或者弘大上車，仲可以選擇需唔需要包埋午餐(辣炒雞排)。

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+ 5 + 4 + 3

台灣行程推薦：

【台北近郊一日遊】野柳、平溪十分、九份老街 $115起

各位朋友仔可能已經成日去台北，但係十分﹑九份你又去過未？呢啲雖然係熱門景點，但係如果自己去嘅話實在太麻煩喇！事關火車嘅班次唔算太密，可能一﹑兩個鐘先有一班車去，小編就親身經歷過Miss咗班火車番去，結果夜晚晚要等成個鐘先有一班車出番市中心！

跟住KKday去旅行就唔怕就呢個情況啦～ 有專車接送，唔驚盪失路！

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+ 3 + 2

泰國行程推薦：

【泰國古都大城一日遊】大勝利臥佛寺、水上市場、瑪哈泰寺、拉差達火車夜市 $305

想去泰國曼谷，但又去厭咗Terminal 21﹑Siam, JJ Market？不如試吓去曼谷嘅近郊體驗啦！對文化遺跡古城有興趣嘅你，千祈唔好錯過KKday嘅泰國古都大城一日遊，帶你去見識大勝利臥佛寺、邦芭茵夏宮、瑪哈泰寺、帕席桑碧寺、帕蒙空博大皇宮等歷史景點，感受大城王朝四百年的輝煌。唔好以為會好悶，因為呢啲建築物都好宏偉好靚，值得影吓相㗎！

行程有泰國籍專業導遊帶領，包晒所有佛寺入場門票﹑水上市場遊船費﹑泰國旅遊保險，仲有泰服體驗！（20/5起 週一﹑三﹑五行程限定）

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記得留意，唔同日子係會有唔同嘅行程安排：

+ 6 + 5 + 4

係咪心思思好想快啲出走呢？事不宜遲喇！立即按此連結揀選心儀嘅行程！記住二人同行埋單時要輸入優惠碼【HK01SUMMER】(記得要全部大階！)，即享8折優惠！！

提提你，如果想一人出走一樣冇問題！KKday照樣資助你💗 只要於KKday購買日本或東南亞嘅旅遊行程滿$1000，輸入優惠碼即可減$100！

日本行程優惠碼：【HK01JAPAN】

東南亞行程優惠碼：【HK01SEA】

所有優惠碼請於以下期間內使用：

訂購行程日期：24/06/2019-31/08/2019

旅行出發日期：25/06/2019-29/02/2020

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KKday x HK01 暑假快閃優惠 優惠之條款及細則：

(產品資料以最新官方發佈為準)