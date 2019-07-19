解鎖日本新玩法：毋須裝備 毋須費力 教你兩手空空去日本露營

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日本係好多香港人經常會去旅遊嘅國家之一。但去到日本例如東京、大阪等熱門地方周圍都係遊客點算好？今日就等小編教大家解鎖日本新玩法，帶大家遠離城市嘅煩囂，去日本露營享受大自然嘅寧靜啦～

今次小編精選咗兩個日本人氣2天1夜露營體驗行程。毋須裝備，兩手空空都可以去露營，絕對適合露營新手帶住一家大細或三五知己去日本體驗露營㗎～

1.【日本高級GLAMPING露營】京都GRAX高級露營區2天1夜露營體驗 $1732起

Glamping意思係豪華露營，喺大自然環境下舒服地優雅地享受野外生活。就等小編帶大家深入京都，感受非一般嘅露營體驗啦～

人氣豪華露營地GRAX位於京都琉璃溪溫泉附近，由於GRAX位處高原地形，夏天天氣都十分涼爽，簡直係香港人嘅避暑天堂。行程會提供免費接駁車，由京都車站直接出發到營地，無需煩惱交通安排。

有露營經驗嘅朋友都會知道，露營需要擄帶的裝備十分之多。然而，呢個行程完全毋需自備營具，因為營地已經為你準備好營具，可謂一應俱全，例如帳篷、床鋪、燈具、洗漱用品、冰箱、咖啡、煮食工具等等，猶如入住酒店級般待遇。

+ 6 + 5 + 4

食物方面，營地亦貼心地準備好已清洗乾淨和醃製好的各種食材。住客可以按喜好挑選食材，喺大自然恬靜嘅環境之下，邊欣賞風景邊享用晚餐和隔日早餐。

怕悶嘅朋友都完全可以放心，營地設有休閒娛樂設施，唔怕冇活動！營地旁有溫泉設施（內有岩盤浴）、漫畫區、娛樂休息區、小商店，夜晚仲會有燈火秀𠻹！

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2.【日本露營】Snow Peak 新潟露營區 2 天 1 夜露營體驗 $3508起

對於露營愛好者嚟講，户外品牌「Snow Peak」可以話係露營界中嘅LV。但係Snow Peak嘅露營用品價格不斐，未必大家都能夠負擔。到底Snow Peak嘅產品點解咁貴？而且又有咩過人之處？不妨參加呢個行程，深入由Snow Peak直營嘅露營區，親身體驗試用各式各樣Snow Peak嘅露營用具啦～

Snow Peak嘅總部露營區喺位於日本新瀉，營地佔地5萬坪，約190個營位。整個營地一望無際、碧草如茵，營與營之間空間十分寬敞，私隱度高。

營地嘅露營用具同樣一應俱全，完全毋須自行擄帶營具。露營新手仲可以體驗親手搭帳篷嘅樂趣，從旁會有專業人士指導如何搭帳篷，唔洗怕失敗啦～

+ 4 + 3 + 2

營地設施配套非常完善，備有廁所、淋浴間、炊事區、小賣店等設施。另外，仲可以參觀Snow Peak嘅工廠或付費到手作坊體驗手作活動。

食物方面，雖然營地並冇提供食材，但住客可以到營地內嘅小賣店或附近嘅超市、海鮮市場購買最新鮮嘅食材。營地亦有提供BBQ用具，例如燒烤台 、烤肉架等等，享受同三五知己、親朋戚友一齊圍住BBQ爐渡過愉快嘅晚餐時間～

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除咗位於新瀉嘅露營區之外，Snow Peak露營區喺日本仲有四個露營場，分別係位於大阪、北海道、四國、九州。立刻按此連結挑選你心水嘅露營場啦～

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)