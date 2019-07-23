《裝館》低價入手DR.MARTENS 從中學開始觀看皮鞋前奏

網購攻略 網購攻略

想當年中學不論男生還是女生都總喜歡配搭名牌皮鞋，務求讓平平無奇的校服變得別具個性。但時代變遷卻沒有改變大家對皮鞋的鍾愛。不時都會以皮鞋配搭出文青造型。不過質素良好的皮鞋不多，價值亦不菲，要買入心水鞋款定必要跟買股票一樣，不時留意價位。機會來了！ZALORA現時進行七折優惠，只是輸入優惠碼YAS30就有機會以七折優惠價買入你喜歡的單品。今次筆者就挑選了數對大家夢寐以求的皮鞋款式，不論上班或放假都能以皮鞋襯出個性。

Dr. Martens - 1461 Smooth Shoes HK$1,199

DR.MARTENS可說是香港人的集體回憶，相信每個人都曾穿過它上學。時到今天依舊是不可缺少的單品。

👉按此購買👈

Dr. Martens - Core Polley Black Smooth Shoes HK$1,19

除了普通的皮革設計，其款式多的是。包括T帶的設計，十分少女。

👉按此購買👈

Dr. Martens - 8065 Mary Jane HK$ 1,199

Mary Jane設計別具特色，極富女人味。

👉按此購買👈

Dr. Martens - Core Adrian Tassel Loafers HK$1,269.84

樂福鞋是近期大熱款式，各大品牌紛紛推出，今個2019絕對不能錯過。

👉按此購買👈

River Island - Epic 裸跟鞋 HK$259.9

在炎炎夏日中，涼鞋設計是必備單品。

👉按此購買👈

VANESSA WU 扣環懶佬鞋 HK$214.9

GUCCI過去將皮草加到涼鞋上，更顯貴氣。但卻容忍產生異味。不過VANESSA WU的中空設計就解決出這個問題，用低價打造高貴造型。

👉按此購買👈

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)