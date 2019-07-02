BB開心放暑假！教你慳家大法 超抵買兒童專用畫畫工具

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暑假又到，相信好多嗲哋媽咪都會安排興趣班畀BB們學，等佢哋培養吓自己嘅興趣～ 但係往往買啲物料﹑工具畀小朋友去上堂都會使一大筆！今日小編就教你點樣可以用最抵嘅價錢，買到BB上堂需要用嘅工具啦！

1. 超齊全兒童幼稚園繪畫套裝 ¥49起 (原價 ¥122.50)

𠵱個繪畫套裝真係無敵，最緊要係夠平！因為只需¥49就可以買到98件木盒繪畫套裝，送畫冊同禮品袋。蠟筆﹑水彩筆﹑油畫棒﹑木顏色筆﹑固體水彩全部都有，就連萬字夾﹑擦膠﹑筆刨都有齊，5-12歲都啱用。

如果小朋友再大個少少，用到嘅工具可能會再多啲，例如需要顏料﹑素描筆﹑畫筆等等，可以選擇130﹑150﹑174﹑180，或251件嘅繪畫套裝，多款工具及顏色嘅範圍亦較多。

相信所有小朋友見到𠵱個咁齊全嘅木盒繪畫套裝都會把持唔住，好想即刻做個小畫家！帶住咁靚嘅工具去學畫畫，小朋友一定會好投入好enjoy啦。買個251件嘅繪畫套裝，小朋友仲可以用好多年𠻹！唔使講，即刻去圖！

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2. 美樂JoanMiro水彩筆 ¥37起 (原價 ¥128)

如果小朋友仲細的話，1歲至6歲的寶寶可以買美樂JoanMiro水彩筆玩吓，只需¥37起，就有基色12隻色水彩筆！而且水彩筆水解性能高，可以輕鬆仲水沖洗，咁就唔怕小朋友會畫花哂屋企嘅周圍啦！

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3. 美樂JoanMiro兒童顏料 ¥29.50 (原價 ¥58)

如果想畀小朋友學用顏料畫畫，可以試吓美樂JoanMiro嘅兒童顏料，一樣可以水洗，只需¥29.50 有齊12隻色。 而且顏料出產經過全程監控檢測，利用環保配方，確保兒童皮膚唔會過敏，媽媽們可以更放心。

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4. 美樂JoanMiro兒童無塵彩色水溶多用白板筆 ¥57

美樂JoanMiro嘅兒童多用途白板筆就好適合鍾意做勞作嘅BB喇，例如裝飾玻璃﹑陶瓷﹑小掛飾等等，都可以用到白板筆嚟畫畫裝飾勞作。

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5. 美樂JoanMiro兒童3D立體摺紙 ¥18

美樂JoanMiro嘅兒童3D立體摺紙好適合3-5歲嘅寶寶玩，可以從小激發BB嘅想象能力﹑提高小朋友嘅專注程度﹑增強雙手靈活性等等，對小朋友成長好多益處！平日留喺屋企都可以畀BB玩吓～

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平時落樓下文具舖買文具﹑畫具畀小朋友都好貴，尤其係顏料！買買埋埋都可能使三﹑四百。想做個知慳識儉﹑持家有道嘅少婦？記得定時留意「網購攻略」我哋一系列嘅網購小tips喇～

(產品資料以官方最新發佈為準)