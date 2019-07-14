《 裝館 》瞬間看高街時裝（上）Ambush品牌創辦人

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街頭時裝大行其道，不論年齡與性格都紛紛成為裙下之臣。在最近的巴黎時裝週上除了在時裝精上不乏街頭元素的裝扮外，很多品牌已漸趨向這種風潮。除了服裝外，飾品更是令人醉心。以下那幾款的設計又合你心水嘛？

【AMBUSH】

pearl and crystal earring HK$2,936 原價HK$4,893

是近年大熱的素材，當然是ootd不可或缺的元素。由品牌開始至今，已經用過不同創新的手法，將成熟的珍珠配襯得不一樣。

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【AMBUSH】

Daisy stud & hoop earrings HK$3,210 原價HK$4,939

雛菊造型的耳環，不論你是街頭風或甜美風，相信它定必合適你。

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上述的設計均來自韓國設計師Yoon Ahn。其自家品牌AMBUSH設計更大膽更前衛，先後已經與不同著名的品牌合作過。

就連DIOR創意總監Kim Jones都十分欣賞她的時尚觸覺，邀請她一同創作品牌男士飾物。玩盡品牌每個元素，型格又有趣。其實她也是Old CÉLINE的忠實粉絲，從社交平台更街拍網上，不時都會發現她身穿CÉLINE的單品，另外，其飾品設計，部分亦會散發淡淡的女性美，與Phoebe Philo 提倡的知性美學有異曲同工之妙。

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本次優惠碼推廣自由度相對較大，官方尚未公佈優惠碼完結日期，亦可以循環使用。惟以下品牌及二手產品並不適用：Acne Studios, Balenciaga, Balenciaga Kids, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Burberry, Burberry Kids, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Maison Margiela, Mm6 Maison Margiela, Red Valentino, Saint Laurent, Valentino. 按此本看優惠碼條款及細則。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)