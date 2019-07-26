【728淘寶會員日】 專賣旅行用品 入嚟即攞香港01獨家優惠碼

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728淘寶會員日有乜抵買？今次主題係暑去旅行！事關7月放暑假呢啲旺季，緊係要約埋一大班朋友，或者一家大細出外旅行啦。所以今次小編就同大家分享吓有咩旅行必備用品可以趁住會員日買啦！

今次又有好嘢同大家分享喇！事關HK01將有獨家優惠碼送畀大家！買滿¥199，輸入優惠碼即減¥20！

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趁住暑假去旅行，同大家介紹吓有咩旅行必備嘅用品啦！去旅行最麻煩就係執篋，所以今次同大家分享有咩好用嘅收納用品啦！

壓縮袋

一家大細去旅行，拎太多行李的話就會好麻煩，最好當然就係一個篋放晒所有嘢啦！咁就需要真空壓縮袋幫吓你手啦～ 以下推介幾款卡通公仔嘅真空壓縮袋，仲配埋電泵，十分方便～

1. 多啦A夢真空壓縮袋20件 配電泵 ¥153

20件多啦A夢公仔嘅壓縮袋，分別有4個唔同size，平日用嚟收納屋企嘅床單被鋪衣物都好方便。

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+ 3 + 2

2. 熊本熊真空壓縮袋14件 配電泵 ¥89.9

14件熊本熊公仔嘅壓縮袋，一樣有4個唔同size。

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3. B. Duck真空壓縮袋配電泵9件 配電泵 ¥99

14件B. Duck公仔嘅壓縮袋，4個唔同size，價錢相對較貴，但小黃鴨實在真係太cute喇！

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+ 3 + 2

旅行袋

4. Minions手提旅行袋 ¥69

如果係去啲較近嘅地方﹑或者較短途嘅旅行，唔想拖住個篋咁麻煩，可以買個手提行李袋就搞掂啦！輕盈得嚟又有足夠空量放晒需要嘅物品。

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收納包

5. 旅行衣物收納套装 ¥57

最後一定要推介大家呢個旅行衣物收納套裝！因為真係太方便喇！七件套裝，幫你分好晒唔同size嘅收納袋適合放咩物品，例如內衣袋﹑鞋袋﹑充電器袋等等，幫你分門別類收拾行李，超級整齊，唔怕去旅行時搵唔到自己需要嘅用品！

而且收納袋係利用防水物料製造，唔易整到邋遢，又方便清洗。將需要嘅用品分類收拾好到一個個收納袋內，之後就可以直接擺晒入篋喇！整齊又方便～

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+ 5 + 4 + 3

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優惠碼使用規則:

1. 只適用於香港收貨地址的訂單，訂單金額滿¥199或以上，按指定大小寫輸入折扣碼後（假設折扣碼尚有可使用餘額），點擊使用即減¥20。

2. 只可在2019年7月28日（香港時間00:00:00 – 23:59:59）使用，可支援與紅包、商家優惠券、購物津貼等疊加使用。

3. 折扣碼只支援手機淘寶及淘寶Lite手機程式使用。

4. 可適用於淘寶及天貓平台商品。

5. 使用數量有限，先到先得，用完即止。

6. 主辦單位及淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，本活動參加者視為同意本活動辦法及注意事項並受其拘束，活動辦法及注意事項如經主辦單位變更或修改者亦同。參加者如有或違反本活動規定者，主辦單位及淘寶保有取消參加者參與本活動的權利，並對任何破壞本活動行為保留法律追訴權。

7. 用戶不得要求更換其他物品或將獎品轉讓或折換成現金。獎品一經兌換、簽收受領後，如有 遺失、盜領、自行拋棄、毀損，均由得獎者自行承擔相關損害及損失，概與主辦單位無關。

8. Promo Code優惠碼使用方式介紹：(詳情請按此連結)

(以上資料以官方最新發佈為準)