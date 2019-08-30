去旅行執篋無難度 一個行李輕鬆上機 達人教你行李箱收納大法

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平日去旅行最怕就係執行李！一個篋執唔晒的話仲要拎大小二袋上機，真係麻煩到嘔‥‥‥ 不過唔使怕，因為今日小編有幾招收納大法教大家！只要擁有幾件小法寶，一個行李輕鬆上機絕對無問題！

1. 旅行行李箱專用分類收纳袋 ¥27 原價¥79.8

一定要同中家推介呢個旅行衣物收納套裝！因為真係太方便喇！七件套裝，幫你分好晒唔同size嘅收納袋適合放咩物品，例如內衣袋﹑鞋袋﹑充電器袋等等，幫你分門別類收拾行李，超級整齊，唔怕去旅行時搵唔到自己需要嘅用品！

而且收納袋係利用防水物料製造，唔易整到邋遢，又方便清洗。將需要嘅用品分類收拾好到一個個收納袋內，之後就可以直接擺晒入篋喇！整齊又方便～

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2. 旅行洗漱用品收納袋 ¥36.8

如果係男仔嘅話，去旅行理應就冇女仔咁多用品帶嘅，所以一個洗漱用品收納袋應該就夠啦！唔好睇佢好似好細個咁，因為都載到好多嘢㗎！放晒牙膏﹑牙刷﹑洗臉奶﹑潤膚霜都冇問題，而且底部有獨立隔層，再放條毛巾都得！利用高密度尼龍物料製造，透氣耐用，而且防水，易乾易清潔。

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3. 旅行證件大容量收納套 ¥22起 原價¥58起

去旅行又點少得passport套呢？唔好以為呢個係一個好普通嘅passport套，事關佢的確有好多功能。除咗可以放好護照之餘，佢仲有拉鏈袋畀你可以放吓散錢，如果去異地旅遊時就方便得多，可以將外幣﹑散錢等等擺喺呢個收納套度，喺機場行吓街買吓嘢，用起上嚟方便得多。採用透氣﹑防水﹑防刮耐磨物料，十分耐用。

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4. 小米靜音萬向輪拉桿行李箱 ¥298起 原價¥329



小米靜音萬向輪拉桿行李箱採用三層復合抗壓結構，令行李箱嘅表面更加耐用，不易磨損。而且物料設計輕盈，具出色的回彈性，在托運時即使遭受外部壓力，都唔容易變形。行李箱嘅拉桿有四個高度調節，輪座設計結構令行李箱可以360°拉動，拉起上嚟好方便。

有20寸﹑24寸，同28寸；灰﹑白﹑藍﹑黑﹑紅，五隻顏色選擇。而且行李箱入面嘅分類收納袋設計超級細心，每個獨立收納袋可以分類放唔同物品，例如叉電器﹑鎖匙﹑手提電腦等等。

三百蚊買個行李箱真係幾抵！而且佢勝在夠晒硬正，寄倉落機俾人掟嚟掟去都唔使怕會爛會心痛！

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)