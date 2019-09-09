韓國樂天免稅店網購攻略 免稅貨品再有折！準備遊韓人士必睇！

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相信各位姊妹們去韓國旅行都必定會到「韓國樂天線上免稅店」血拼一番，皆因韓國樂天免稅店嘅商品應有盡有，無論係保養品、化妝品、手袋、首飾、數碼電器、生活用品等都統統有得買！但係Shopping時拎住一袋二袋真係又重又攰又晒時間，就等小編教教大家喺「韓國樂天線上免稅店」Shopping，香港網上落單，韓國機場提貨！唔單止全部商品都可享有免稅價，而且仲有大量現金折扣及特價商品，識得買一定要喺網上買！

如果你準備會去韓國旅遊，可以喺出發前先上網預先挑選好心儀貨品，「韓國樂天線上免稅店」貨品齊全，除咗有韓國本土牌子彩妝護膚品外，仲有大量海外專櫃品牌，而且大部份貨品都有網上折扣，比喺香港專櫃買更平更抵！

「韓國樂天線上免稅店」喺今年已經推出咗繁體中文版面，但係記得一定要切換去簡體中文頁面！簡體中文頁面！簡體中文頁面！重要嘅說話要講三次！事關「韓國樂天免稅線上商店」簡體中文頁面嘅折扣優惠會比繁中頁面更多！

好喇！𠵱家就等小編由頭開始教大家點樣買喇～

Step 1：按此連結前往「韓國樂天線上免稅店」

Step 2：使用電郵或第三方帳戶（WeChat） 注冊成為會員

Step 3：填寫護照資料（記得護照資料一定要填寫正確，機場提取貨品時會核對護照資料）

Step 4：填寫出境資料（出境資料會決定你去邊個機場提貨點提貨）

恭喜你已經成功成為樂天會員，可以開始大買特買喇！

如果你冇乜頭緒應該買咩嘢好，可以先從「特惠館」或「暢銷榜」開始逛起，暢銷榜分別列出一個月或一週內最熱賣嘅100件商品。

當你已經挑選好心儀商品後，先將商品加入購物車，最後需要畀嘅金額會顯示於購物車內嘅「預計付款總額」！大家睇下小編揀嘅 ESTEE LAUDER Micro Essence 櫻花微精華原生液，門市原價約RMB678.3，𠵱家上網買只需RMB510.08咋，足足平咗RMB168啊！

溫馨小提示：金額$單位為美金，而括號內顯示嘅價錢係人民幣。

成功付款後提提你記得要Print埋交換券，然後帶住交換券喺出境當天提早到機場提貨點領取貨品喔，撳入呢條link即睇所有韓國機場提貨點一覽。

(以上資料以官方最新發佈為準)