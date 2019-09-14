【歐美風Hot Girls必看】Sephora網店首次購物即可享全單9折！

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Sephora的實體店上星期已經在中環IFC Mall圓滿舉行開張儀式了！相信很多女士們已經急不及待要去逛逛！

如果你和小編一樣是個小宅女，又怕假日出外逛商場很擠逼，那你必定要來看看Sephora的網店有甚麼優惠！完全是為了我們這些懶人一族而設～

Sephora網店優惠 (Sephora截圖)

現時只要在Sephora網店首次購物，結帳時輸入優惠碼【ONLINE10】，即可獲全單9折優惠！

一同看看Sehpora有甚麼來自外國的化妝品牌值得推介吧！

1. ZOEVA💋

這個牌子的眼影十分有名，顯色度很高，如果你喜歡歐美妝容的話，必定要試試他們的眼影！

Spice Of Life Eyeshadow Palette (Sephora截圖) Spice Of Life Eyeshadow Palette $230

2. ANASTASIA BEVERLY HILLS💋

這個牌子的眼影也相當出色，顯色度很高，主打實色沒有閃粉的眼影，化妝新手可能較難駕馭。

Soft Glam Eye Shadow Palette (Sephora截圖) Soft Glam Eye Shadow Palette $380

Dipbrow Pomade (Sephora截圖) Dipbrow Pomade $160 他們的眉蠟‎也十分受歡迎，可以打造較濃密和深色的眉，適合歐美妝容，而且不像眉粉般容易掉色。

3. HUDA BEAUTY💋

HUDA BEAUTY的眼影真的不買會後悔！因為他除了顏色多變﹑好看﹑顯色度之餘，包裝也十分精緻，絕對讓你愛不釋手！

Desert Dusk Eyeshadow Palette (Sephora截圖) Desert Dusk Eyeshadow Palette $550

4. TARTE💋

TARTE的眼影不過不失，但他們的遮瑕膏可是十分厲害，甚麼暗瘡瑕疵都能幫你解決。

Shape Tape Contour Concealer (Sephora截圖) Shape Tape Contour Concealer $240 一共有多達24隻顏色可選，偏黃調和偏橙調的也有，適合不同需要，絕對能夠對付頑強的熊貓眼！而且不乾身，不怕顯眼紋。

以後想買歐美化妝品也不用找化購啦！到Sephora就可以了～ 現時在Sephora買滿$299即可享免費送貨，而且還可獲免費的產品試用裝。快點去選購心儀貨品吧！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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