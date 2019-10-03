【萬聖節2019】全港首間生化危機喪屍體驗館 逃離浣熊市警局

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各位喪屍迷注意！以日本著名遊戲商CAPCOM旗下暢銷恐怖遊戲《Resident Evil 2》為藍本嘅實境體驗館嚟咗香港喇！

《Resident Evil 2: Infected Hong Kong》體驗館以「浣熊市警察局」為景場，內有5樓層遊戲路線，玩家有如置身災難性警局之中，需要逃離充滿喪屍同感染者嘅恐怖地獄，聽到都覺得相當刺激！

喺「浣熊市警察局」入面，你可以選擇化身男主角Leon或女主角Claire，選擇唔同路線，體驗唔同情景，逃出新天。

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門票分別有兩種：

💁🏻‍♀單一角色門票$258

可以進入Resident Evil 2: Infected Hong Kong 其中一條路線：Leon 路線或Claire路線。

💁🏻‍♀全部角色門票$448

可以進入Resident Evil 2: Infected Hong Kong 當中一條路線：Leon 路線及Claire路線各一次。

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趁住仲有早鳥優惠，快啲買飛啦！

門票兌換期限：2019年10月10日至2020年1月17日

體驗館開放時間：

星期一至四：16:00 - 22:00

星期五：16:00 - 24:00

星期六及公眾假期：12:00 - 24:00

星期日：12:00 - 22:00

交通：

乘搭地鐵至觀塘站，經B2出口沿開源道直行3-5分鐘，即可抵達「生化危機驚慄體驗館」。

生化危機驚慄體驗館位置 (KKday截圖)

(產品資料以最新官方發佈為準)

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