I.T網店優惠再接再厲! 秋冬最新服飾都有得優惠 買2件即有8折!

網購攻略
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I.T優惠一浪接一浪，繼上次破天荒限時大減價，今次I.T 網店再度推出快閃秋冬優惠，貨品比起上次優惠時更新更齊全，絕對緊貼嚟緊嘅秋冬新潮流！上次仲未買夠嘅朋友仔記得把握機會！

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注意注意！由今日起去到10月4號，只要於I.T 網店購買精選秋冬新裝，就算只買一件都有9折買兩件有85折，而買夠3件仲有75折

I.T網店最新優惠（I.T eShop截圖）

而細i.t嘅優惠仲更加吸引！𠵱家只要買兩件精選秋冬新裝即可享有8折買滿3件更有7折

（i.t eShop截圖）

今次I.T網店嘅優惠集中於秋冬新貨，件件都係嚟緊新一季嘅潮流指標，小編為大家物色咗以下item，為秋冬做好準備！

（I.T eShop截圖）

MSGM Cropped cardiganHKD$3,590

（I.T eShop截圖）

IRO Sechura jacket HKD$3,499

（I.T eShop截圖）

ZUCCa Sweater layered dressHKD$5,499

（I.T eShop截圖）

UNDER GARDEN Utility bomber jacket HKD$1,299

FIVE CM Reversible denim jacket HK$1,899.00

（I.T eShop截圖）

Deus Ex Machina Lloyd jacketHKD$1,399

今次嘅快閃優惠只係做到去10月4號，大家仲唔快啲去睇睇有咩心水秋裝！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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