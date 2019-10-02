日本網購平台FASBEE 4大必入手日本男女裝牌子！唔識日文都買到！

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獨樹一幟嘅日系style一向都不乏捧場客，但隨住韓風大熱，𠵱家想喺香港搵到平靚正嘅日系服裝可以話一啲都唔容易，分分鐘仲要捱貴價搵代購！不過最近就俾小編發掘到一個全新嘅日本時裝網購平台，大家動動手自己買，唔單止價錢超值，就連好多香港仲未引入嘅大熱品牌都買到！

Fasbee集結咗超過300個日本國內流行嘅服飾品牌，當中又以日本雜誌嘅流行牌子為主，無論係中低價位嘅SNIDAL、Lily Brown、earth music & ecology、X-girl、定高價位嘅TAKEO KIKUCHI等嘅牌子都非常齊全！

而最令小編驚喜嘅係，Fasbee連Tokyo Girl Collection（東京女孩展演）嘅最新T台服飾都買得到，雖然話就話係時裝show嘅服裝，但其實件件單品都係日常生活適用，而且CP值極高，跟住嚟買仲唔係走在潮流尖端？

（FASBEE截圖）

🔻小編推薦必買日本品牌🔻

1. SNIDAL

2. 31 Sons de mode

3. nano universe

4. TAKEO KIKUCHI

最緊要係，FASBEE嘅網站仲提供埋繁體中文介面，而服飾嘅售價亦絕非代購價，而係直接同步日本國內嘅價錢，各位日系男女以後唔使再硬食代購價喇！加上𠵱家香港免運費，就算買得再多都唔肉赤！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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