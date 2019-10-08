【全城至筍iPhone 11】倒數1小時後開搶！只需三步激慳高達$800！

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第二步：選擇心儀型號、顏色、容量

第三步：結帳時輸入優惠碼【PCNRBME1019】即可以震撼價結帳

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🔻搶購 iPhone 11 小貼士🔻

1. 按此連結進入活動頁面查看活動詳情！

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3. 按此連結預先開設ebay帳戶，輸入購物訊息

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五大賣點！

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