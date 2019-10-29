【穿搭教室】韓國Codibook 擺脫沉悶Look!網上試衣間 慢慢試到啱!

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每朝早打開衣櫃，衣服離唔開都係黑白灰色。返工返學已經夠悶，唔通連套outfit都要咁悶？想要換換新形象但又唔知從何入手，究竟今季流行咩Style咩服飾，完全一竅不通。即使買到一件滿意嘅衫，無奈地又唔識得去襯。若果你對以上情況極有共鳴，就一定要睇埋落去喇！

韓國時尚服飾電商「Codibook」或者可以幫到苦惱緊嘅你。Codibook匯集現時韓國最大熱嘅服裝品牌，例如AIN、SOMEDAYS、ENVYLOOK等等，一個網站就可以買齊唔同Brand，唔使搵代購之餘仲要慳返好幾程運費。

當然，選擇越多就意味著越難選擇，網站上嘅款式花多眼亂，究竟應該點揀好？放心！Codibook 會定期分享今季大勢流行資訊，教埋你點樣襯衫，甚至會由韓劇女主角嘅穿搭去分析現時潮流趨勢，絕對可以為你日常穿搭注入新靈感！

好喇！搵到靈感之後，下一步就要開始入手新衫。Codibook已經幫大家配襯好唔同outfits，一齊跟住以下小編精選嘅 3 套Codibook穿搭建議Shopping喇！

🔻LOOK 1🔻

微透膚針織衫 ➕ 格紋褲

+ 2

🔻LOOK 2🔻

光滑材質襯衫 ➕ 針織裙

+ 2

🔻LOOK 3🔻

襯衫 ➕ 背心 ➕ 格紋短裙

+ 4 + 3 + 2

上面嘅穿搭Tips仲未滿足到你？其實Codibook另有一個與眾不同嘅地方，就係提供「網路試衣間」畀一眾買家，你哋可以透過Codibook手機App入面「Create Set 做搭配」功能，搭配出自己嘅心水穿搭，襯到你覺得滿意為止先再加入購物車。

🔻即睇「網路試衣間」教學🔻

如果你自問都係冇乜潮流觸覺，對自己嘅搭配依然冇乜信心。其實Codibook以類似Instagram嘅概念，提供平台畀大家分享自己製作嘅獨家搭配，只要愈多網民畀💗💗，該套穿搭就會出現係首頁。若果睇中邊套穿搭就可以一次過買晒佢，連襯衫揀衫嘅時間都慳埋，一舉兩得！

🔻大熱搭配推薦🔻

+ 8 + 7 + 6

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溫馨小提示：

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*優惠截至2019年10月31日前，以上優惠之條款及細則詳情，請參閱官方網站。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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