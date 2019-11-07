【雙11攻略】要買就要搶！立即睇定雙11必搶筍貨指南 + 直播預告

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傳說牛郎與織女每年只得一次相見機會。而買家與「雙十一」之間嘅關係亦無異，一年只得一次搶購機會，你準備好未？

每逢雙十一，各大商家都會釋出渾身解數，推出各個震撼優惠。若果你都想要舐盡所有着數，事前準備功課絕對要做足。不過！今年大家唔需要花時間再三比價喇！只要捕住《搶購現場》直播，有咩至抵筍貨立即睇得一清二楚！

由11月8日至11月15日期間，「一網打盡」將會推出全新電商直播節目—《搶購現場》，為你搜羅 eBay 是日必搶至筍爆品。只要準時 13:00 收睇直播，即可獲得獨家搶購連結，快人一步搶到熱爆筍貨。屆時更會由網購達人主持以及宅男女神嘉賓坐鎮👸，同大家即場開箱試玩唔同產品，大派「01積分」、價值高達 $500「卜卜遊」現金券及價值高達 $1000「Net-a-porter」​現金券，萬匆錯過❗❗

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有效期：11月1日—11月15日

優惠碼：PCN1111

＊只限首4000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止＊

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仲有 2 日，即將開播！相信大家已經磨拳擦掌，按捺不住血拼嘅意欲！

要買就要搶！如果唔想同你嘅心水產品擦身而過，就記緊要較定鬧鐘提示，準時13:00鎖定「一網打盡」網站 或 「一網打盡」Facebook專頁，收睇《搶購現場》直播喇！

(以上資料以官方最新發佈為準)

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