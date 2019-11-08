【雙11特備節目】直播搶購節目5大必睇攞着數攻略+星級嘉賓一覽！

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全城矚目嘅網購大「折」日即將嚟到喇！為左迎接今年度嘅雙十一(傳說中的光棍節)，「一網打盡」網購回贈平台未來一個星期由11月8日至11月15日，將會有電商直播節目－《搶購現場》，捕住呢個超抵嘅網購黃金機會！唔使再自己慢慢格價，下午十二點半一齊坐定定睇直播，去搵雙十一嘅至荀着數！

《搶購現場》將會邀請我哋嘅「網購師」同一眾星級嘉賓，上嚟玩住直播，直擊雙十一優惠，為大家搜羅 eBay 必搶雙十一至筍爆品！每日直播都有唔同爆品分享㗎，嘉賓仲會同即場開箱試玩唔同產品。

🔻🔻星級嘉賓直播日期🔻🔻

《搶購現場》將會喺以下日子進行：8/11﹑9/11﹑11/11﹑13/11﹑15/11

屆時將會喺「一網打盡」嘅Facebook專頁同埋網站睇到呢個直播節目，下午12:30就會開播，大家可以趁lunch時間睇啦！

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🔻🔻撳下圖即睇是日搶購產品🔻🔻

特福慢磨冷壓榨汁機 (11月8日直播搶購貨品)

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🔥🔥《搶購現場》5大必睇原因+着數 🔥🔥

1. 一睇即賺500「01積分」🔥

＊只要有份睇《搶購現場》直播節目，留言+分享直播連結於個人Facebook即可賺到500「01積分」！

2. 快人一步獲得獨家搶購連結🔥

＊eBay雙十一優惠貨品將於當日下午1:30正式開售，而獨家搶購連結將搶先於下午1:00喺直播節目當中公佈！如果你參與直播就可以快一人步搶先買到爆品啦！

3. 首5名率先落單並完成結帳觀眾即可獲贈高達$1000現金券🔥

＊當中包括高達$500「卜卜遊」旅遊產品現金券，或高達$1000 國際品牌網購平台NET-A-PORTER 現金券

4. 所有於下午1:30分或以前落單觀眾，即可獲贈3000「01積分」🔥

5. 《搶購現場》星級嘉賓將會同觀眾互動玩遊戲+送獎品🔥

而且只要經「一網打盡」完成交易買滿HK$2,000，即送你額外5000「01積分」！

憑「01積分」可以兌換各種禮品及現金券，例如百老匯電影換票証﹑OK便利店$20現金券﹑city'super$100購物禮券等等！

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🔻🔻eBay11.11 滿US$120即減US$20🔻🔻

凡購物滿HK$936 （不包括運費及稅費），以PayPal付款並輸入優惠碼即可再減HK$156！

有效期：11月1日—11月15日

優惠碼：PCN1111

＊只限首4000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止＊

記得喺指定日子下午12:30準時坐定定收睇《搶購現場》喇！

(以上資料以官方最新發佈為準)

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