【NIKE.COM大減價】減價貨品兩件再8折 低至$319入手NIKE跑步鞋!

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早前NIKE轉季大減價已經推出過兩件8折優惠，相信好多人都趁嗰個時候入手咗NIKE嘅服飾或者波鞋。錯過咗之前大減價？仲未買夠？唔緊要，因為兩件8折優惠又再捲土重來喇！今個聖誕節唔使再着舊鞋！立即睇吓有咩抵買嘅item要馬上入手啦！

✨聖誕多買多折優惠✨

由即日起至12月26日，購買指定產品2件或以上即可享8折優惠。特選正價產品可參與湊單但不享受折扣優惠，可以享有兩件8折優惠嘅產品會有「聖誕多買多折優惠 - 2件或以上可享8折」Tag標明㗎。

跟住以下步驟入手8折波鞋：

1. 按此連結立即到NIKE.COM逛逛

1. 添加標有「聖誕多買多折優惠 - 2件或以上可享8折」的產品到購物車

2. 在「你的購物車」，在’訂單摘要’ 中輸入優惠碼【XMASSALE】

3. 點擊「使用」

小編精心挑選咗幾款男女裝服飾及鞋款同大家分享，睇吓有冇燒中你啦🔥 全部減價貨品，兩件以上再有額外8折！

👇小編男裝精選👇

NIKE DBREAK / UNDERCOVER 男子運動鞋 HK$1,199

NIKE DBREAK / UNDERCOVER 男子運動鞋 HK$1,199

👇小編女裝精選👇

NIKE EPIC REACT FLYKNIT 2 女子跑步鞋 HK$1,039 (原價HK$1,299)

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NIKE AIR WILDWOOD ACG 男子運動鞋 HK$399 (原價HK$799)

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NIKE AIR MAX 98 男子運動鞋 HK$839 (原價HK$1,199)

NIKE X MARTINE ROSE 男子外套 HK$1,119 (原價HK$1,599)

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NIKE ACMI 女子運動鞋 HK$399 (原價HK$499)

NIKE SPORTSWEAR TECH FLEECE 女子外套 HK$559 (原價HK$799)

✨聖誕特別發售款式✨

NIKE DBREAK / UNDERCOVER 女子運動鞋 HK$1,199

NIKE X OFF-WHITE 女子短褲 HK$799

而且由2019年12月9日12:00起至2019年12月26日23:59期間，凡於NIKE.COM 購買標有「此產品適用於健身裝備套裝禮品活動」的指定產品折後價滿 HK$1,299，即可獲贈健身裝備套裝一盒。

👇折後滿HK$1,299即送健身裝備套裝👇

NIKE健身裝備套裝 (NIKE官網截圖)

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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