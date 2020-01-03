淘寶年貨節3大必買新廚具推薦 輕鬆整番個佛跳牆!滿¥688即減¥88

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仲有大半個月農曆新年就到喇🐉 大時大節，仲唔係掃貨嘅好時機？過年咁大陣仗，祖國嘅淘寶大神肯定有大把着數益大家啦！今次香港01嘅讀者有着數喇，事關小編即將同大家公佈我哋01獨家嘅淘寶優惠碼，小編仲會同大家分享三大年貨節一定要入手嘅家電，有興趣就繼續睇落去啦📣

過年一定要食好西，仲要餐餐都滿漢全席，一家人圍埋一齊食九大簋，熱熱鬧鬧先有過年氣氛。趁住仲有時間，不如入手啲新廚具，等親朋戚友嚟拜年嘅時候可以自己下廚招呼吓佢哋啦！以下嚴選咗三款多功能廚具，每樣都好實用，想煮出任何菜式都冇難度，立即睇吓有咩好推介啦！

🔻九陽家用多功能鴛鴦火鍋爐 券後價¥179🔻

九陽家用多功能鴛鴦火鍋爐 券後價¥179

天氣凍凍哋，最正就緊係喺屋企打邊爐啦！九陽出品嘅多功能鴛鴦火鍋爐利用一體式溫度控制，鍋同爐係直接連接使用，令溫度可以更精準地控制，而且安全性更高。鴛鴦鍋嘅設計仲可以一鍋兩味，一邊辣一邊唔辣又得，輕鬆應付唔同人需要！

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🔻九陽家用多功能蒸鍋 券後價¥289🔻

九陽家用多功能蒸鍋 券後價¥289

九陽多功能蒸鍋絕對係功能性極高嘅廚具，三層設計，上面兩層可以用嚟蒸糕點﹑海鮮等，最底層嘅鍋可以燉﹑燜﹑煮各種菜式，呢個煲功能齊全，想食乜都冇難道啦！而且內置預設時間自動烹煮功能，方便夜晚預訂時間蒸焗糕點，一早起身就可以就熱辣辣嘅早餐食，唔使再晨早去包點先生買早餐啦！

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🔻山本SB-D16 家用五代3.5L空氣炸鍋 券後價¥199🔻

山本SB-D16 家用五代3.5L空氣炸鍋 券後價¥199

如果要數2019人氣廚具的話，第一位一定係空氣炸鍋！山本家電嘅空氣炸鍋已經賣到街知巷聞，月銷量超過10萬！佢最受歡迎嘅地方就係可以完全唔使用一滴油煮出各種香脆可口嘅炸物！平日鍾意食炸嘢嘅你又怕唔健康，但係有咗呢個空氣炸鍋就唔使怕啦！

空氣炸鍋通過頂部與鍋底嘅發熱裝置，利用360°高速空氣循環技術，快速加熱鍋內空氣，從而快速加熱及脆化食物。空氣炸鍋除咗可以燒烤﹑煎炸食物之餘，用作烘焙整甜品都可以㗎😋

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👍山本空氣炸鍋用家好評 啊叔都讚好👍

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優惠碼使用規則及條款：

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位址為香港的訂單，訂單金額滿￥688立減￥88，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，購物津貼等疊加使用。

2. Promo code只可在2020年1月6日00:00-2020年1月10日23:59（北京時間）期間使用。

3. Promo code的使用同時適用於天貓和淘寶平台商品。

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5. Promo code 只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

6. Promo Code不得提現。消費者蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規使用者享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。

7. 活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。

8. 淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後依法生效。淘寶保留最終決定交易是否符合享有此優惠的條件的權利，用戶不得異議。

9. 因不可抗力因素造成的未履行服務，不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或通訊系統幹擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。

10. 如Promo Code由協力廠商合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由協力廠商合作方決定。參加協力廠商活動人士同意如：符合協力廠商合作方領取Promo Code資格而未能領取Promo Code；或從協力廠商合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任。該等人士同時同意自行與協力廠商合作方解決相關糾紛。

11. Promo Code優惠碼使用方式詳細介紹：https://world.taobao.com/helper/knowledge.htm?spm=a312a.7762693.2015080302.6.ge82Ok&kid=1060048747

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/03)