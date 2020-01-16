【潮牌Chrome Hearts】G-DRAGON木村最愛　嚴選低至千元中古銀飾

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一件好飾品對整體穿搭是非常重要，就算是只穿一件白T-shirt，一件亮眼又有品味的飾物絕對能成為重點！有一個品牌的銀器在名人界超受歡迎，連G-DRAGON、木村拓哉、老佛爺Karl Lagerfeld都是他的粉絲，這便是來自美國的奢侈品牌Chrome Hearts！

G-Dragon是Chrome Hearts的頭號粉絲！（網絡圖片）

Chrome Hearts自1988年在美國紐約創立，其後於世界各地開設分店，很受名人和銀器迷追棒。品牌推出不少925銀器、皮具、服飾等，其設計風格融合搖滾、哥德和龐克，十字花、百合花、匕首不時在設計中呈現，感覺型格帥氣。不少人認為Chrome Hearts的設計很男性化，不過近年品牌的設計大改不少，趨向中性，男女都適合。性感女神Rihanna和外國名模Bella Hadid也是Chrome Hearts的愛好者，早前品牌更與Bella Hadid合作推出聯乘銀器，粉絲們又搶個飽了！

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Chrome Hearts的產品經過人手打製，造工和質感上乘，每件產品都獨一無二，如果你是銀器愛好者，定必會愛上這品牌。不過，Chrome Hearts的產品基礎銀器款式也過萬元，貴則幾十萬都有，實在有點過於奢侈，對於小資銀迷而言很難入手...... 不妨試試在中古品中尋寶，以原價的大折扣下買到心到好。

以下精選出Chrome Hearts的入門級中古銀飾，一千多元已有交易，銀迷們還不快搶！

必買1：全銀戒指經典款

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必買2：划算之選吊咀和配飾等

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必買3：玻璃珠手鐲入門款

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/15)