【農曆新年】超人氣角落生物襲港搞派對　揭開可愛背後的神秘面紗

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假如你喜歡圓滾滾、軟綿綿的小東西，這些療癒的《角落生物》一定能佔據你的心！別看他們只有簡單的線條和馬卡龍般夢幻顏色，原來每個角色都有各自躲在角落的原因，可愛背後居然帶著淡淡的憂傷和孤獨感？ 最近這群「沒自信」的小可愛就來到香港，還搞了一個角落新春大派對，齊齊同fans過一個開心的鼠年！ 攝影：余嘉文

The ONE x 《角落生物》新春派對 （余嘉文攝）

白熊都會怕凍？！

家族中最有人氣的莫過於白熊！他是一隻北極熊，由於非常怕冷便逃向南方，平時最愛飲熱呼呼的茶和裹著粉色小方巾取暖，這種角色設定的反差萌得讓人溶化！可是在現實中，要接受自己與族群的不一樣，隻身離開家人和朋友，總有種令人心痛的感覺……

白熊與小方巾 (san-x.co.jp)

我是誰？迷失自己的企鵝？

他的角色名字就是「企鵝？」，因為他也弄不清楚自己是不是企鵝，畢竟沒有見過綠色的企鵝，正正因為對身份認同的迷失，企鵝？很沒自信，喜歡窩在一角靜靜看書聽音樂。

雖然「不知道自己是甚麼動物」這一點讓人傻眼，但每人都曾經有迷失自己，不知道人生該如何抉擇的時候吧。

搞不清自己身份的企鵝？(san-x.co.jp)

吃剩的炸豬扒和炸蝦尾 笑中有淚

炸豬扒和炸蝦尾也是同樣沒有自信的角色，因為炸豬扒是最邊緣的一塊，99%都由粉漿麵皮組成而並非豬肉，而炸蝦尾也是常常被人忽略的一部分，所以他們是好朋友，最愛一起泡熱油溫泉思考人生。

惺惺相惜的炸豬扒和炸蝦尾 (san-x.co.jp)

《角落生物》搞角落新春大派對

The ONE x 《角落生物》新春派對 （余嘉文攝）

儘管這些小生物因察覺到與常人不一樣，默默退到世界角落，但在這角落可遇見其他邊緣朋友，也是一種幸福吧！

今年《角落生物》家族登陸尖沙咀The ONE，還換上鼠年披肩跟大家拜年，快到這個角落跟他們做朋友吧！

多個得意打卡位和精品

+ 9 + 8 + 7

日本直送角落生物擺件套裝

角落生物5cm高擺設8件裝 (Rakuten Global Market)

除了新年限定Pop Up Store，網上也有海外代購角落生物精品，這個套裝集齊一套共8款5cm高小生物，放在床頭、書桌上必定療癒感大增！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/10)