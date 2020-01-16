NIKE新春優惠 正價貨品一律8折! HK$639入手長腿神器M2K老爹鞋!

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農曆新年就到，又係一個全天候減價促銷嘅時候！NIKE繼12月優惠推出兩件產品8折之後，今次再大減價，所有正價貨品一律8折！仲唔係趁機入手心儀波鞋嘅好時機？2020年一於同舊鞋講拜拜啦！

NIKE.COM 2020新年活動有3大優惠，正價貨品一律8折之餘，買兩件減價貨品即享9折！所以無論買咩波鞋﹑服飾都一定有得減！

👇撳入下圖即睇NIKE.COM 2020新年活動3大優惠👇

簡單步驟即享減價優惠：

1. 於NIKE.COM添加符合活動資格的產品到購物車

2. 於「你的購物車」中的「訂單摘要」一欄選擇優惠編號「CNY2020」

3. 點擊「使用」

*正價產品8折或兩件減價產品9折 均使用同一優惠碼

趁住新年，NIKE仲推出咗新年特別版波鞋。唔好以為係啲好老土嘅款式啊，帶有鮮紅色嘅元素，款式依舊時尚，都好值得入手。

👇NIKE新年特別版波鞋👇

小編分別喺男女裝都揀咗幾對值得入手嘅波鞋😍 當中仲有好hit嘅M2K Tekno老爹鞋！事不宜遲，睇吓會唔會燒着你啦🔥

👇小編精選女裝🏃🏻‍♀波鞋👇

🔻NIKE M2K TEKNO 女子運動鞋正價8折後HK$639 (原價HK$799)🔻

+ 4 + 3 + 2

🔻NIKE EPIC REACT FLYKNIT 2 女子跑步鞋特價HK$909 兩件9折後HK$818🔻

🔻NIKE REACT ELEMENT 55 女子運動鞋特價HK$449 兩件9折後HK$404🔻

👇小編精選男裝🏃🏻‍♂波鞋👇

🔻NIKE AIR MAX 270 REACT 男子運動鞋特價HK$599 兩件9折後HK$539🔻

🔻NIKE EPIC PHANTOM REACT FK 男子跑步鞋特價HK$789 兩件9折後HK$710🔻

🔻NIKE AIR MAX 720 / OBJ 男子跑步鞋特價HK$1,119 兩件9折後HK$1,007🔻

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/16)