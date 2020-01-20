拜年仲送雜餅禮盒咁老土?4款台灣直送港日聯乘禮盒 特別又有心思!

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望下月曆，數數手指，仲有唔夠一個星期就到農曆新年喇！拜年係每年新年嘅指定環節，無論係去長輩屋企拜訪，去朋友屋企團拜，定留喺自己屋企接待朋友，總少不免要準備定賀年禮物。咩話？你仲未準備？唔緊要！今期肥妹開箱就為大家喺網上搜羅咗4款嚟自外地，市面少見，而款式又夠特別得體嘅新年禮盒！大家唔使左搵右搵，唔使去超市逼，坐定定睇完片就知道有乜好買！

新年送禮就最講意頭，想大吉大利，氹得長輩歡歡喜喜，最首要當然係先避開送禮禁忌！新年千萬唔好送鐘同送傘應該大家都知，事關「送鐘」同「送終」同音，而送傘亦都有離散之意。除此之外，新年仲切忌送梨，因為梨又有分離嘅意思，記住之後就絕對唔會踩雷啦！

不過香港人基本上十有八九都會選擇送禮盒，聽落雖然係好隱陣，但其實暗地裏都隱藏住唔少地雷位！就好似片中提到嘅藍X曲奇、金X朱古力樂相信大家都收到厭。除此之外，X家杏仁糖，同嘉X雜餅，以上統統都係網民表示最唔想收到嘅新年禮盒！如果自問自己都唔想收到呢幾款禮盒，就將心比己，花啲心思揀下款，親戚朋友見你咁有心機，利是都隨時畀多幾封！

1) 回味 X 中村藤吉 - 傳統手工雞蛋卷(抹茶及焙茶味) HK$168

蛋卷一向都係送禮禮盒中嘅傳統選擇，但市面常見嘅多數都係傳統口味。今次就為大家搵嚟日本京都老字號抹茶店「中村藤吉」，同以製作傳統手工蛋卷出名嘅「回味」，聯合出品嘅茶味蛋卷。

抹茶味食品最驚就係會因為抹茶味太重而變得好苦，又或者會有啲牌子會加大量糖令到佢變得好甜，不過中村藤吉始用嘅抹茶同焙茶粉始終都係嚟自京都，而且有多年嘅抹茶餐點經驗，所以味道方面都平衡得唔錯，一盒入面包含4包抹茶及焙茶味蛋卷，小分量獨立包裝，唔怕食到尾嘅時候已經唔脆，非常細心，值得一試！

2) 微熱山丘 - 平安旺來餅 HK$260

微熱山丘作為近年來非常出名嘅台灣手信，受歡迎程度自然唔使多講。今次呢款禮物入面就分別有旺來餅同平安餅兩款口味，其中旺來餅就接近平時食開嘅鳳梨酥，不過就再加入咗奶黃餡，食落清甜又唔會太膩。而平安餅嘅內饀就以糖漬嘅日本青森縣紅玉蘋果，再融合果粒與果醬而製成，用料天然高質，食落啖啖果肉，鍾意食蘋果批嘅人應該會幾鍾意食。

3) 青鳥旅行 - 金漾春暄 HK$168

青鳥旅行同樣都係嚟自台灣嘅品牌，雖然以常見嘅蛋卷而聞名，但因為用上咗獨家做法，並喺蛋卷入面加入大量餡料，所以唔止受到當地人熱捧，更加係唔少人去台灣旅行後嘅手信之選！香港暫時仲未有官方途徑可以買得到，若然新年送出手，就顯得更有心思同誠意啦！

禮盒入面總共有四款口味嘅蛋卷，分別係青鳥最出名嘅原味肉鬆蛋捲、海苔味肉鬆蛋捲，以及芝麻餡同花生餡嘅蛋卷，同樣都係細心嘅獨立包裝，加上有咸有甜，一家大細齊齊食，總有一款啱口味！

4) 阿聰師 - 流心小芋仔 HK$148

繼鳳梨酥同蛋卷之王後，最後一款為大家挑選嘅都係嚟自台灣嘅品牌——阿聰仔，呢個品牌最擅長出品傅統糕點，其中芋頭酥更加係國宴指定點心，榮獲台灣「全國幸福點心創意競賽」第二名。送禮嘅時候同對方講，連國宴都係食呢款點心，霸氣同派頭完全出晒嚟！

小芋仔，其實就係流心內餡嘅芋頭酥，但酥皮入面除咗有芋泥，仲同時加入埋麻糬同奶黃流心，未食都已經感受到口感有幾豐富！阿聰師就教大家，只要將小芋仔放入170度嘅焗爐焗3分鐘，就可以食到最完美嘅流心效果。就算冇焗爐，相信用微波爐叮都一樣得！有老人家最愛嘅傳統糕點，又有年輕人鍾意嘅麻糬同奶黃口感，無論送俾長輩定係朋友都唔會失禮！

🔻年貨賀禮入手小撇步🔻

雖然介紹嘅禮盒都係外地嘅品牌，但其實𠵱家科技發達，唔使飛去當地，只要上網都一樣買得到！只要撳入連結，就可以買齊以上四款禮盒，假如你係新用戶，首張訂單買滿HK$500，仲可以有高達HK$100 折扣！

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時間無多，想今個新年逗多幾款大利是，就快啲為拜年做足準備喇！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/20)