【東京親子2020】親子熱門行程推薦 小朋友天堂級樂園Legoland!

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相信東京是不少港人熱愛的旅遊熱點，不少人去東京旅行都當成是「返鄉下」，去打卡﹑食飯﹑購物的地方早已介紹得陳腔濫調，但東京的親子旅遊勝地你又知道嗎? 今天就介紹一下東京專屬小朋友的天堂啦!

🔻【KLOOK獨家優惠：兌票免排隊】東京 Legoland® 探索中心門票HK$107起🔻

Legoland相信是很多小朋友的天堂，無論是男孩或女孩都可以是樂高迷！現時經KLOOK購買門票的話，出發日期由即日起至3日15日均可享有早鳥優惠，只需HK$107。0-2歲嬰幼兒免費入場。

📍縮小版的東京市區📍

探索中心內用樂高積木拼疊出來的縮小版的東京市區，有東京鐵塔、新宿、彩虹大橋、淺草寺等特色景點，全部製作得非常精緻，可以假亂真。

📍小型樂高賽車場📍

場內的小型樂高賽車場，讓小朋友可以盡情發揮創意利用不同組件，創造屬於他們獨一無二的樂高汽車，組裝過後可以立即到旁邊的賽道進行測試和比拼。

📍樂高4D劇場📍

帶上3D眼鏡後，可以在4D劇場跟着樂高小人開啟歷險之旅，或者體驗複雜的室內游戲，坐著列車，透過雷射槍射擊積木壞人！

地址：日本東京都港區台場1-6-1 東京狄克斯海濱海島商場3樓（日本〒135-0091 Tōkyō-to, Minato-ku, Daiba, 1 Chome−6− 1 デックス東京ビーチアイランドモール）

營業時間：

週一至週五：10:00 AM - 8:00 PM（最遲入場時間：6:00 PM）

週末及假日：10:00 AM - 9:00 PM（最遲入場時間：7:00 PM）​

🔻Sanrio彩虹樂園門票HK$141🔻

Sanrio絕對是90後童年回憶，時至今日它仍然是很多小朋友的夢想國度！Sanrio彩虹樂園中到處可見不同的經典卡通人物，有Hello Kitty﹑Melody﹑蛋黃哥等。可以和各種心愛的卡通明星合照，女孩們必定玩得樂而忘返。樂園內還有各人物的周邊商品及食物售賣。

地址： 206- 8588, 多摩市, 落合1-31

營業時間：

平日：10:00 AM - 5:00 PM

假日：10:00 AM - 6:00 PM

🔻【優惠】富士山 & 忍野八海一日遊（東京出發）HK$301🔻

去東京又怎能錯過富士山的美景？一家大細參加到富士山及忍野八海的一日遊就最適合不過，可以輕鬆搭乘舒適便利的巴士從東京出發，一日遊行程帶你從各種角度、透過不同樣貌欣賞日本聖山富士山的迷人魅力。

非冬季期間，行程首站將前往富士山五合目，在海拔2300公尺的半山腰欣賞山頂終年白雪的經典樣貌，還能俯瞰山腳下的壯麗景致。冬季期間，行程首站為著名的新倉淺間神社，登高遠眺富士山，飽覽山景、五重塔甚至還有櫻花同框的經典明信片風景。接着走訪忍野村，欣賞以富士山的雪水過濾而成的湧泉群忍野八海，還有其澄澈池水上倒映的富士山美景。平日出遊最後一站可自由選擇逛街購物或是放鬆泡溫泉。

🔻【KLOOK獨家優惠】東京淺草和服租賃 & 旅拍體驗（櫻京和服）HK$88家庭套餐🔻

想體驗日本文化必定要到淺草試試和服體驗，身穿和服或浴衣，漫步於東京古色古香的街道上，別有一番風味，帶小朋友去亦是另一種難忘的樂趣呢。超經濟HK$88家庭套餐可選和服或浴衣體驗，女士們可以HK$88加購精緻日式盤髮服務。另外還可以加購1－3小時攝影服務，為一家人留倩影。

🔻東京地鐵乘車券（24／48／72小時）HK$60起🔻

自由行如果一天要跑多個景點的話，購買東京地鐵乘車券會相對划算很多。網上購買後可於成田﹑羽田機場，或東京市區原宿櫃檯領取東京地鐵乘車券，手續簡便不用排隊等待。東京地鐵乘車券除了可以幫你節省一大筆交通費外，還可以省卻於站內購票的時間。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/02)