【武漢肺炎】維他命C可抗肺炎? 學者:並無科學根據 補充品要咁食

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武漢肺炎疫情持續擴散，市民除了搶購防疫物品﹑日常用品，食糧等物資，相繼亦出現了購買營養補充品的熱潮。網上言論紛紛，有人說多吃維他命C增強免疫力便可抵抗武漢肺炎入侵，到底真的有效嗎？

首先我們應了解「維他命C」到底是甚麼？

維他命C是我們維持身體健康必須的營養素，可以透過新陳代謝製造。缺乏維生素C可導致不同疾病，如壞血病等。

🔻維他命C功效一覽🔻

食用維他命C可預防新型冠狀病毒感染肺炎？

維他命C 可幫助維持免疫系統正常發揮，但不能增強免疫力，也沒有抗病毒的作用。疾病治療過程中，攝入維他命C 通常只是輔助性治療手段之一。因此，食用維他命C，不可預防新型冠狀病毒感染肺炎。

根據研究顯示，定期使用維他命C補充劑可縮短感冒的持續時間，但不會降低患病的風險。一旦感冒症狀開始才服用補充劑並有任何功效。

什麼人需要額外補充維他命C？

吸煙人士：吸煙者會消耗體內大量的維生素C，美國國家學院醫學研究所（ Institute of Medicine ， IOM ）建議吸煙者每天要比不吸煙的人士多攝取35 毫克的維他命C。

壓力大、情緒容易緊張的人：人在緊張時需要釋放足夠的腎上腺素，才能抵抗壓力，而腎上腺素的分泌需要維他命C的協助，因此緊張時會加速維他命C的消耗。

居住在都市或有污染源的人：一氧化碳或重金屬會破壞維他命C，降低血液中維他命C的濃度。因此，可額外補充維他命C。

正在使用避孕藥的女性：避孕藥會阻礙維他命C、維他命B6、B12和葉酸的作用，因此需要適量的補充。

🔻維他命C的正確食用方法🔻

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維他命C丸，有需要人士建議每天可吃一片。

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骨木果實具有高濃度活性成份，接骨木果中含豐富花青素，具抗氧化功效，能通便利尿，排走體內廢物及毒素，並舒緩痛風及炎性痛症。可舒緩喉嚨痛、咳嗽、聲音沙啞、喉乾、哮喘等症狀。

日常基本需要使用建議：1-6歲小童：每日1茶匙 (5ml)

7-12歲小童：每日2茶匙 (10ml)

加強所需使用建議：

1-6歲小童：每日服用兩次，每次1-2茶匙 (5-10ml)

7-12歲小童：每日服用兩次，每次2-3茶匙 (10-15ml)

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益生菌配方有助讓消化系統恢復有益細菌的自然平衡。

建議食用方式：12 歲及以上：日常使用，每天服用一1粒膠囊。要獲得最佳效果，建議每天連續使用。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/08)