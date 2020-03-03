撳𨋢新方法！網上熱賣「撳𨋢+開門神器」網民：世上竟有如此神器?

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情尚未平息，為對抗隱形病毒，市民防疫意識紛紛提高。早前，中國傳染病學專家鍾南山曾提醒市民，升降機是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，由於升降機屬於密閉空間，有利細菌生存，加上每日使用量高，接觸人數多，因此，乘搭升降機時必需戴上口罩。然而，戴口罩仍未夠，不少市民為求減低「中招」風險，出盡渾身解數，發揮無限創意，自製各式各樣的「撳𨋢神器」，務求不用手直接接觸到升降機的按鈕！

隨著時間流逝，市民對於「撳𨋢」的恐慌仍未降溫，甚至有網絡商家看中商機，售賣「撳𨋢神器」，成功引起一眾網民興趣，反應不俗！繼防疫帽、消毒卡以後，「撳𨋢神器」會否成為下一件全城瘋搶的防疫小物嗎？

抗疫期間，儘管經已減少外出，但乘搭升降機依然是避無可避。升降機作為公共空間，每日使用人數眾多，少不免存在病毒接觸傳播的風險。以往，大家一進升降機內都會爭先恐後地按自己想去的樓層。然而，這個情況現時已經非常罕見，「企硬，唔撳𨋢」的情況反而頻頻發生。但假若升降機內空無一人，必須親自撳𨋢時，又該怎麼辦呢？

原來，除了可以利用鎖匙、紙巾隔着來按鈕以外，其實大家亦可利用日常生活用品簡單自製出「撳𨋢神器」。早前，網絡上就有不少網民分享了自家秘製的「撳𨋢神器」，全部都新奇有趣、創意滿分，看來這次疫情的而且確激發了不少網民的創意小宇宙啊！

按下圖看網民自創「撳𨋢神器」：

+ 4 + 3 + 2

冠狀病毒除了經由呼吸道飛沫傳播以外，亦可通過接觸傳播。不止升降機的按鈕區屬於高危地帶，扶手電梯、商場推門、辦公室內的抽屜把手同樣是高危黑點，事關每日接觸人數多，恐怕會殘留隱形病毒，成為病毒的藏身之所。

近來，就有網上商店售賣「撳𨋢神器」，聲稱能夠在多種環境下使用，譬如按鈕、拉開門把手、拉開抽屜把手等等，而且內含消毒液，每次使用後會自行消毒殺菌，有於殺滅99.9%細菌病毒。體積迷你，小如唇膏，可以放入口袋，非常方便攜帶。對此神器感興趣的網民亦不算少，當中更有網民調侃道：「世上竟有如此神器！？」

「撳𨋢神器」重點功能：

+ 3 + 2

編輯就於淘寶上發現同款「撳𨋢神器」，價錢亦相當便宜，只需要¥19.9起就有交易，有需要的讀者可以按此藍色連結前往產品頁面購買。

淘寶買家秀：

縱然，以上網民分享的奇招及網上售賣「撳𨋢神器」的實際效果未經證實，不過，無可否認地能夠減少雙手直接接觸公共物品的機會，某程度上或可減低感染接觸性病毒的風險，圖個安心亦未嘗不可。切記，無論使用哪款「撳𨋢神器」，記得需要定時消毒以杜絕病菌。另外，當然還要勤洗手、戴口罩！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/03)