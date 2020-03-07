Switch Ring Fit 最新網購+街舖價! 網購價大飆升? 邊度買最平?

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任天堂去年9月推出了《健身環大冒險》Ring Fit Adventure，由於開創了健身遊戲的新玩法，大批玩家爭相入手，導致遊戲推出不久即在日本各地賣斷市，任天堂更因此公開道歉。惟開賣至今已有半年時間，Ring Fit 的熱潮卻絲毫未見減退，價錢至今依然居高不下，遇上大時大節，更會出現斷貨、缺貨、炒賣的情況，各位苦候已久的玩家還有什麼途徑可以入手？

Ring Fit Adventure於去年9月推出，最早官方的定價為7980日元，當時各大遊戲商的售價大約在$580左右，正貨抵港後隨即賣斷市。其後11月再度到貨，由於仍然貨量有限，價錢最高升至$800至$900左右。及後12月至1月初，價錢一度短期回落至$700。

然而好景不常，真正炒價的開始，是在1月中尾的時間，當時Ring Fit價錢上升至$1100。然而，此售價仍未算高，2月初武漢肺炎大爆發，及後因疫情影響，加上任天堂表示因內地工廠停產，主機和周邊設備會維持缺貨狀態，本來貨源就緊張的Ring Fit因此延遲運輸，Ring Fit的價格亦立馬飆升至最癲峰的$2130。

🔻Ring Fit 11月至3月初價格走勢（資料圖片來源：Price.com）🔻

雖然現時價錢已稍為回落，不過香港售價仍徘徊於$1300至$1600，比最早官方的定價仍然貴近兩倍！

🔻3月5日街舖Ring Fit價錢🔻

雖然近日內地工廠已逐漸復工，不過由於疫情變數甚多，接下來的貨源及價錢是升是跌，仍然是未知知數。

Ring Fit Adventure 支援國際語言，健身環本身亦沒有保養期。如果近期有意入手，而又不想硬食炒價，不妨嘗試轉戰網購，如各地Amazon、eBay、日本樂天市場等，即使購買外地版，分別與本地版亦相差不大。

編輯近日整理了門市及網上的Ring Fit價錢，發現網購價已經比2月初時上升不少，多地Amazon的Ring Fit價錢幾乎貼近，甚至超越街舖價，不過如非Amazon，仍然有低價之選。

🔻各地Amazon售價🔻

🔻日本網購平台售價（樂天、JP Yahoo）🔻

🔻eBay售價🔻

🔻淘寶售價🔻

淘寶Ring Fit價錢¥1289，約HK$1441。(圖片截自@淘寶)

🔻香港網購售價🔻

🔻各大地平台價錢一覽🔻

縱觀各地網購平台，暫時以eBay的拍賣售價最低，有意入手的朋友可按此藍色連結轉到網站購買。不過eBay較麻煩一點，因部分貨品屬水貨，買家需要小心留意，貨品是否為全新品，行貨或水貨，價錢屬「立即買」，還是「拍賣價」。以Ring Fit為例，全新非炒價(約$700-$800)的Ring Fit大多需要買家出價競投，價錢變動空間大，而「立即買」的貨品售價則貼近Amazon及街舖價，買家可自行考慮。

除此之外，網購平台Carousell亦有低至$850的低價之選，不過屬於代購貨品，需先行下訂，買家自行考慮風險。

若非急於入手，編輯建議大家仍可先觀察一段時間，一來網購平台不時會有少量非炒價貨上架，二來不論是網購還是街價，仍有不少回落空間，相信待疫情過後，價錢會下降不少。

提提大家，於以上網購平台購買Ring Fit，大多不能直送香港，郵費也會較為昂貴，想買得更划算，就需要借助集運的幫忙。不同國家的集運大同小異，大家可參考以下集運天書。

🔻國際集運天書🔻

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/07)