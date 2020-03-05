梨泰院Class｜金多美霸氣形象全靠衣著襯托? 邊款手袋韓劇成日見?

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繼大熱韓劇《愛的迫降》和熱播台劇《想見你》之後，近日由南韓人氣男神朴敘俊、「怪物新人」金多美主演的韓劇《梨泰院CLASS》再次掀起煲劇潮流，劇集的收視不但自開播以來火速飆升，話題性及熱度更直逼以上兩部作品，甚至還被網民稱之為「年度神作」！連帶原作漫畫、主演角色、相關穿搭也一併成為網絡話題，其中關注度最高的絕對要數「史上最狂韓劇女主」趙以瑞，霸氣的性格不僅折服不少觀眾，就連身上的「率性街頭風」穿搭也迷倒了不少女生，這次就來盤點一下女主角穿搭中的話題單品，聽說普通女生也能輕易模仿這種「不好惹」造型？

《梨泰院CLASS》改編自同名網漫，故事講述男主角朴世路（朴敘俊 飾）復仇的故事。以報復為故事主線的韓劇其實為數不少，不過《梨泰院 class》之所以能俘虜萬千影迷，在於用了全新角度詮釋復仇。

🔻按劇照看看主要劇情🔻

除了劇情新鮮，節奏緊湊，《梨泰院 class》俘虜萬千影迷的另一原因在於角色配置一反常態，沒有韓劇中男主要拯救女主的常見套路，反而改由高智商霸氣女主角作主導，幫助憨直男主角達成夢想，因此女主角的霸氣直率、敢愛敢恨的性格，連帶身上的黑色系帥氣衣著都一一成為劇中亮點！

比起甜美可人，高貴優雅這種女人味穿搭，暗色系穿著雖然沒那麼平易近人，卻更容易打造出鮮明又個性的個人風格。想要點不一樣的女生們，不妨來參考一下女主角的穿搭跟必備單品，先從容易百搭的配飾入手吧！

1. 腰包

金多美在劇中的包包基本上都是走酷帥風格，有別於《愛的迫降》中孫藝珍名媛風的包，大多數以深色系為主，材質硬挺，配合窩釘等細節，塑造出有型又年輕的中性風格。而要數出場率最高的包包，必定非腰包莫屬，不論是把包包紮在腰間，還是背在胸前，都能輕易帶出俐落率性的感覺，同時又能抓出腰線，突顯身材。

🔻劇中同款包包🔻

值得一提的是，LOEWE Gate不單在《梨泰院 class》出現，連《愛的迫降》的女配角徐丹、2018年韓劇《The Beauty Inside》的女主角都在背！

LOEWE Gate belt bagHK$12,100

ALEXANDER MCQUEEN Jewelled satchel bagHK$13,361

VALENTINO Garavani Rockstud bagHK$14,400

2. 靴子

說到率性又時髦的風格，又怎能少得了靴子？不同於大多數腳踏十吋高跟鞋的韓劇女主角，劇中的金多美最常穿的是皮靴，不論是長靴、短靴、亮面靴、霧面靴，各種款式都霸氣十足。配搭小短裙時既年輕又隨性，配搭牛仔褲時氣場爆棚又顯腿長，簡直是帥氣街頭風造型不可缺少的單品。

🔻劇中同款靴子🔻

DR. MARTENS SIDNEY CREEPER QUAD PLATFORM£169

DR. MARTENS BLAKE TALL LEATHER BUCKLE BOOTS£125.00

3. 頸鍊

金多美在劇中使用的單品大多數是以暗色、基礎色系為主，倘若沒有亮點，難免會顯得黯淡又死氣沉沉，劇中就聰明地以頸鍊來解決造型盲點，除了帥氣的Chocker外，還用上了不少金色系，設計交錯的頸鍊來點亮造型，率性中帶點女人味。

🔻劇中同款飾物🔻

MAMA CASAR Tongs Dynamic Suspension Necklace

KATENKELLY SMILE CHOKER

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/05)