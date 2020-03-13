口罩唔夠要慳住用? 網上熱賣收納神器 可取代信封延長口罩使用期?

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武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒疾病）蔓延全球，疫情至今尚未平息，近日在外國多地更陸續出現越演越烈的情勢，市民出門一步一驚心，唯有口罩時時不離身。不過，隨著各大公司相繼復工，每人每日使用的口罩與日俱增，為節省存貨，一個口罩撐一天也絕非罕見。不過，打從要外出上班之後，不論是喝水還是午飯，口罩在一天之內必然會經過無數次穿穿脫脫，脫下後要怎樣保存才不致令口罩「無效報廢」？除了醫生建議的信封以外，近日網上也冒出了無數實用的小工具。

自從香港早前出現「口罩荒」，坊間也隨即衍生出無數延長口罩使用時間的教學，諸如「水蒸消毒法」、「酒精噴灑法」等，不過以上方法很快就被專家實證為無效，甚至會徹底破壞口罩的功效。如果想保持口罩的清潔度，以及延長口罩使用時間，最基本的方法莫過於正確地收納口罩。

重溫五大錯誤保存口罩NG位：

關於如何保存口罩，早前就曾有醫生現身說法，表示只需將口罩放於長信封中，即可妥善收納。與此同時，亦有不少市民選擇以紙巾包裹脫下的口罩，認為又快又方便。

除了活用手邊隨手可得的資源來保存口罩，近日網上亦冒出了不少口罩收納工具，部分主打迷你便攜，部分聲稱防菌可重用。若然不想頻頻浪費紙巾及信封，這些小工具也同樣可行嗎？

口罩暫存夾 卡片大小迷你便攜?

網上售賣的口罩收納工具眾多，不過近日卻有一款「口罩暫存夾」突圍而出，成為灸手可熱的搶手貨。皆因此小工具巧妙地運用了將口罩摺疊的原理，只需把口罩放在膠片上，按著折痕對摺再對摺，即可把口罩妥善收納其中，變成卡片般迷你，方便暫存於口袋之內。

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這款小工具既能保存口罩，亦能做到「慳位」效果，實用性看似十分高，惟網民對其意見卻非常兩極，部分網民認為口罩暫存夾有欠衛生，而部分網民則大讚方便實用，並建議大家可DIY自製，成本只需約$0.6一個。

DIY口罩暫存夾方法及成品：

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口罩暫存夾雖然具有衛生風險，不過相對於一次性，用完即棄的收納工具，只要勤加消毒，亦不失為一個值得考慮的口罩收藏法，讀者可自行斟酌。

抗菌口罩收納袋

把口罩摺上摺的儲存方式未必人人受落，因此不少市民會選擇口罩收納袋，能夠保存口罩之餘，看起來亦時尚美觀，井井有條。

如知名國際旅行用品品牌Samsonite Red早前便推出了一款抑菌口罩收納袋，雙獨立隔層的設計可讓用家分開存放已使用及未使用的口罩。由於使用了經ISO 測試認證的抗菌布料，因此即使經家用洗衣機洗滌100次後，抗菌效能仍能維持99.9%。不過買家需注意，口罩收納袋的抗菌測試是針對細菌而非病毒而言，若想用得安心，還是需要定期消毒及清洗。

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除了Samsonite外，近日亦有另一熱賣收納袋，由韓國品牌推出，於莎莎官網發售。收納袋同樣聲稱具抑菌功能，若袋內的抑菌包變成黃色，則代表抗菌效能下降，此時只要將抑菌包放入微波爐叮30秒，待抑菌包變回綠色時便可再循環使用。不過同樣地，此產品的是針對細菌而不是病毒，加上操作方法亦較以上兩款收納產品麻煩，若加熱不正確，更隨時會有爆炸風險。

如口罩真的不足，要重覆使用口罩也是無可厚非，不過建議最理想的做法還是先評估身處的環境的感染風險孰高孰低。假如風險較低，只要使用收納工具將口罩妥善保存，再重覆使用也是可以的；不過相對地，如果曾在高危環境下逗留，口罩脫下後便不應重覆使用。而不論使用何種收納工具，關鍵是在於如何處理及清潔。

以下的情況必須更換口罩：

1. 口罩被弄濕

2. 口罩有破損或弄污

3. 戴口罩時曾於病患接觸，或到過隔離病房

4. 口罩不能緊貼面部

5. 呼吸阻抗明顯增加

不論是信封、紙巾，還是收納卡、收納袋，天下間並無一款口罩收納工具能做到完全抗菌，即使方便如信封，使用一次後亦已經受到污染，不能多次重覆使用，而收納袋之類的工具亦同樣如是，即使聲稱有抗菌之效，亦需時時消毒才能多次使用。

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