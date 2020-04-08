【新冠肺炎】十大消毒濕紙巾排行榜！含敏感肌、嬰幼兒專用推薦！

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在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的陰霾下，除了口罩外，全城更一度掀起搶購消毒防疫用品熱潮，就連消毒濕紙巾亦被掃至一空，一件難求。幸好供應早已恢復穩定，但面對市面上林林總總的消毒濕紙巾產品，到底應該如何挑選？選購濕紙巾時又應該注意什麼？立即看下去！

疫情影響下，大家防疫意識紛紛提高，居家或外出時都會備有濕紙巾，用來隨時清潔雙手或物品，防止病毒入侵。但市面上的選擇多到目不暇給，難免會感到無從入手，不少人就會一昧選擇含高濃度酒精的濕紙巾，認為有酒精成分用起來會更安心。然而，選購濕紙巾時除考慮成分外，亦要依據使用的場合，用途，對象去選擇最合適的產品，切忌用錯濕紙巾

立即按下圖放大看選購濕紙巾的訣竅：

+ 5 + 4 + 3

簡單總結：擦拭環境或物件以具有一定程度的殺菌力的酒精型濕紙巾為佳；擦拭身體各部位時應先考慮皮膚的敏感程度，敏感肌或嬰幼兒可選擇無酒精、無化學成分、溫和親膚的濕紙巾，然後可以根據使用的場合，再來選擇CP值最高的產品。

編輯依據各場合及需要，整理了以十大除菌濕紙巾排行榜，排名不分先後，如欲購買，可按以下藍色連結前往產品頁面。

【十大除菌濕紙巾排行榜】

【酒精型濕紙巾】

1）千嶼醫用酒精濕紙巾¥ 35.9

2）吻兒酒精消毒濕紙巾¥ 24.8

3）日本Life do plus酒精除菌濕紙巾¥ 19.9

4）清風餐具濕紙巾¥ 13.9

【敏感肌配方濕紙巾】

5）維達潔膚殺菌濕紙巾套裝¥ 44.7

6）心相印殺菌濕紙巾¥ 83.6

7）Kleenex舒潔溫和潔膚濕紙巾¥ 7.2

8）Pigeon貝親嬰兒濕紙巾¥ 32

+ 2

9）維達嬰兒手口濕紙巾¥ 39.2

10）妮飄Hello Kitty無香型嬰兒濕紙巾¥ 4.5

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/08）

（圖片來源：淘寶）

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