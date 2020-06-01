【2020淘寶618優惠碼】淘寶618開跑！即拎01獨家優惠碼 送你¥50！

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一年一度「淘寶 618」Mid Year Sale 第一波活動正式開跑了！誰說全年最佳淘寶時機只在雙11和雙12？經常淘寶的您，想必也知道淘寶618是個規模龐大的購物節，優惠力度絕對不輸雙11。一連串的瘋狂優惠活動，各大商家的降價促銷，還有高達¥618超級紅包等您來搶。想要慳得更多？香港01為讀者們加碼！帶來獨家減¥50優惠碼，讓您慳得更多，立即來暸解詳情吧！

一網打盡 x 淘寶618 獨家優惠碼

由 6月1日 00:00:00 至 6月3日 23:59:59 前，結帳時輸入獨家優惠碼【618HK0150】，購物滿¥599即減 ¥50，經「一網打盡」網購更可以額外賺取01積分。提提大家，優惠碼數量有限，先到先得，用完即止，選中心儀商品後請盡快使用優惠碼結帳喔！

優惠碼可以與紅包、商家優惠券、跨店滿減等加疊使用，換言之訂單的金額可以一減再減，抵上加抵。淘寶618的優惠活動多籮籮，想要淘得更精明，便記得要用盡所有618優惠福利。

領取「¥618超級紅包」

領取日期：2020年5月29日 – 6月3日每天10點開搶

使用日期：2020年6月1日00:00:00 – 2020年6月3日23:59:59

超級紅包可謂是淘寶618活動中最不能錯過的一環，一封紅包的金額可達¥618，每天有三次領取機會。紅包將會自動入帳其淘寶帳號，於付款時直接抵扣，直接如現金一樣支付，超級划算！立即按此連結或點擊上面「即搶」按鈕即可前往搶超級紅包！

領取「¥618超級紅包」

跨店滿減優惠

淘寶618活動期間在不同店舖消費每滿¥300即減¥40，不設封頂。歡迎跨店舖消費，產品種類不拘。

事不宜遲，立即跟隨以下步驟開始購物：

1.按此連結前往搶高達¥618「超級紅包」。

2.按此連結進入淘寶618主會場，大量商家正進行降價促銷，挑選您喜愛的商品。

3. 於不同店鋪購物可享跨店優惠，不同店鋪消費滿¥300即減¥40，不設封頂。

3. 購物滿¥599，結帳時輸入優惠碼【618HK0150】，即可再減¥50。

01獨家優惠碼使用規則：

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位址為香港的訂單，訂單金額滿指定門檻，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，購物津貼等疊加使用。

2. Promo code只可在2020年6月1日00:00:00-2020年6月3日23:59:59（中國香港時間）期間使用。

3. Promo code的使用同時適用於天貓和淘寶平台商品。

4. Promo code 使用數量有限，先到先得，用完即止。

5. Promo code 只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

6. Promo Code不得提現。消費者蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規使用者享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。

7. 活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。

8. 淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後依法生效。淘寶保留最終決定交易是否符合享有此優惠的條件的權利，用戶不得異議。

9. 因不可抗力因素造成的未履行服務，不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或通訊系統干擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。

10. 如Promo Code由第三方合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由第三方合作方決定。參加第三方活動人士同意如：符合第三方合作方領取Promo Code資格而未能領取Promo Code；或從第三方合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任。該等人士同時同意自行與第三方合作方解決相關糾紛。

11. Promo Code優惠碼使用方式詳細介紹：按此連結

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