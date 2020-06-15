盤點iPad Pro三大實用配件 HDMI+讀卡槽五合一轉換器最值得入手?

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iPad Pro早前無預警上架，成功令不少果迷入坑，即使本來不是蘋果產品用家的網民亦表示被iPad Pro各樣賣點吸引，看來平板電腦完美取代傳統電腦的日子指日可待。雖然iPad Pro功能上的設計對不少用家來說已經是無懈可擊，但坊間仍有不小配件值得購入，讓使用iPad的時候更加得心應手，方便日常及工作需要。

編輯搜尋下發現，不少網民大推一個五合一的轉換器，能讓iPad同時閱讀記憶棒﹑SD卡﹑充電，甚至有HDMI接口連接大屏幕，集多功能於一身！如此神器真的馬上能讓iPad完全取代傳統電腦？

編輯一共搜羅了三件實用配件，立即看看：

1.iPad Pro專用五合一轉換器（點擊藍色連結即可購買）

五合一接口包括：

1. HDMI接口

2. 充電接口

3. 兩個USB接口

4. SD/TF讀卡槽

5. 3.5mm音頻接口。

只需將轉換器插在iPad Pro，使用時即可隨時直接接駁HDMI線連接至大屏幕；直接閱讀記憶棒或記憶卡內存資料；使用3.5mm耳機。這個轉換器可以方便工作時傳送文件﹑資料等，省去更多時間。若利用iPad追劇或觀看電影更可直接利用HDMI接口連接至大屏幕，避免屏幕不支援螢幕鏡射（Screen Mirroring）的功能。

兩個USB接口的設計可以方便同時連接滑鼠﹑鍵盤等使用。這個多用途轉換器適合長期依賴iPad工作的人士，五大功能結集，實用性十分高。

2.iPad Pro觸控筆（點擊藍色連結即可購買）

Apple Pencil能使平日工作方便不少，例如抄筆記﹑繪圖等等，但單是一枝觸控筆便要一千元，不是人人能負擔得起。其實坊間亦有不少同款的觸控筆，與iPad Pro兼容，基本上功能和性能亦與Apple Pencil一樣，能夠用以替代，而價錢只需Apple Pencil的約10分之一。

這款觸控筆的纖維筆頭帶有防誤觸設計，傾斜壓感可以力度控制筆觸的深淺及粗幼。觸控筆的性能靈敏，寫字或繪畫時亦無延誤，能做到仿真書寫的效果。觸控筆的筆身帶有磁力，方便吸附在iPad機身旁側，方便攜帶。充電一小時便能續航24小時。若平日經常利用iPad作抄筆記﹑繪畫等用途的話，有了觸控筆就能事半功倍。

3.iPad Pro無線藍牙鍵盤（點擊藍色連結即可購買）

依賴iPad工作的人士，平日可能少不免需作文書處理﹑撮寫電郵等，這時候無線鍵盤便變得十分重要。一般的無線鍵盤比起傳統鍵盤輕便，方便收納，毋須利用usb插口，不少無線鍵盤更有其他輔助工作的小功能，因此比起傳統鍵盤更適合用於平板電腦。

這款無線藍牙鍵盤除了支援基本打字功能之餘，更有支架模式，成為托架支撐起iPad，方便閱讀及使用。而且鍵盤中央更有收納觸控筆的位置，方便收納觸控筆。無線藍牙鍵盤薄至約0.4cm，十分輕便，因此攜帶出外亦不怕加重負擔。

無線藍牙鍵盤設計最貼心之處就是它更有保護iPad的作用，物料採用PU布革，鍵盤起來時就能防止濺水﹑刮花﹑沾上污積等，達至保護套的作用。

以上三件配件實用性都很高，配合iPad使用的話便能升級iPad的功能，以後更能擅用iPad，取代傳統電腦就不是難事了。

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