【角落生物】新成員水獺萌爆登場　日台人氣療癒系卡通還有它們…

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近年療癒系卡通公仔愈來愈受歡迎，大概是都市人生活壓力大，需要抱著軟綿綿肥嘟嘟的公仔紓壓。 所謂療癒系卡通就是以簡單的線條、柔和的色調勾勒出來，雖沒有大故事，但單單憑著軟萌造型已溶化人心！以下介紹幾個療癒系卡通角色，在日本和台灣都人氣高企呢！

1. 日本大人氣角落生物

角落生物家族看似是一顆顆圓滾滾的粉團，原來每個角色的故事都帶著悲傷，例如怕冷要逃往南方的北極熊、不知道自己真實身份的企鵝？、怕被抓走而偽裝成蜥蜴的恐龍、被人吃剩而沒自信的炸豬扒與炸蝦尾等……他們是被世界遺棄的一群，唯有默默躲到角落的邊緣人，但在這個小小的角落又遇上其他好朋友，故事令人心酸又感溫暖。

角落生物是大人和小朋友都喜愛的卡通之一，到底這些簡單筆畫有甚麼吸引之處？（角落生物 Sumikko Gurashi@FB）

大概是可愛模樣吸引到大人和小朋友，而角落生物的故事又讓踏入社會的大人們得到共鳴，所以角落生物的熱潮席捲日台港吧！

角落生物家族多到數不清，而且還不時增加新角色，最近新成員「水獺」便萌爆登場！水獺是瀕臨絕種動物，為了躲避獵人追捕而躲起來（有點像偽裝成蜥蜴的恐龍），牠幫企鵝？撈起被河水沖走的黃瓜，從此便跟角落生物們做好朋友啦！

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2. 呆萌粉紅兔兔與P助

有人叫這隻粉紅色的兔兔做Kanahei卡娜赫拉，其實這是美麗的誤會。Kanahei是日本插畫家的名字，至於這隻兔子的名稱只是「粉紅兔兔」，她的白色小鳥朋友則叫P助。

粉紅兔兔原本是人物插畫旁的配角，後來人氣比主角超出很多倍，插畫家便索性把粉紅兔兔與P助變成主角，由她們到處惡作劇和吃東西，再露出淡定又厭世的神情，居然讓一眾粉絲感到療癒感滿滿！

3. 食肉獸貓貓蟲咖波

光是唸名字「貓貓蟲咖波」已經很逗趣！這隻藍色小怪獸是貓和蟲的混合體，生性暴躁和愛用暴力，可以將身邊任何小動物都吞下肚，無肉不歡的牠只能吃肉，一吃到菜便會嘔出彩虹。

貓貓蟲咖波平日喜歡搞破壞，可是當看到牠無辜眼神和肥嘟嘟的身形又忍不住原諒牠呢！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/09）

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