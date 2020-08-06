【在家抗疫】DIY美食套裝$138有齊全套工具 自製蛋糕腸粉無難度

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新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，當中有為數不少的個案更涉及飲食及餐廳群組，令外出用膳頓時變成人心惶惶的高危活動。抗疫期間安守家中，難免會掛念外面各式各樣的美食佳餚，與其花錢叫外賣，倒不如鑽研一下網上食譜，親自下廚挑戰手藝！除了家常餸菜之外，有沒有想過連茶樓美食、傳統糕點、烘焙甜品、甚至是港人最愛的街頭小食，原來統統都可以在家自製？

動手下廚雖然樂趣多多，不過由選定食譜、添置廚具，到採購材料，每個步驟看似簡單卻又非常瑣碎，加上近期疫情尚未緩和，假如擔心麻煩、不想冒險外出購買食材，近日網上流行網購DIY煮食套裝，一套已包含食譜、所有製作工具、以及簡單材料如糖、面粉、酵母、色素等，即使足不出戶都可以買齊入廚「架餐」。

DIY煮食套裝款式甚多，既有小朋友最愛的卡通甜品，又有大人愛吃的茶樓點心、街頭小食，絕對是在家抗疫的最佳解悶方案，一邊消磨時間，一邊享受親子同樂或二人世界的歡樂時光，即使留在家中也不怕無所事事。

1.人氣卡通造型烘焙DIY套裝

曲奇是不少烘焙新手的必學入門糕點，勝在簡單又不易失手。若嫌幾何形狀的曲奇不夠特別，這次倒不如來試試卡通曲奇！DIY套裝共有六款卡通，兩種食譜可以選擇，卡通包括近年大熱的角落生物，童年回憶小丸子、Tsum Tsum公主、龍貓、海洋生物，以及夢幻獨角獸，造型可愛又吸晴。而食譜除了曲奇之外，部分款式亦可選擇饅頭。

套裝內已包含基本製作工具，如牛油紙（或蒸包紙）、模具及食譜，另外亦附有基本材料如糖、麵粉、純天然蔬果粉、酵母、食用色素等，基本上只需自備焗爐、雞蛋、牛油，即可簡單製作出宛如餅店精美的曲奇與饅頭。

2.手工腸粉DIY套裝

無論是茶樓腸粉抑或叮叮腸粉，腸粉是不少人的飲茶時候的點心首選。假如因疫情關係未能到酒樓大快朵頤，不如自製手工腸粉止止口癮。腸粉DIY套裝除了內附食譜，還包含碳鋼材質的蒸盤，油掃、濾網、膠刮，起盤夾、粘米粉及澄面，製作時只要按著內附食譜，短短半小時即可完成各式各樣的腸粉。除了常見的「豬腸粉」、蝦腸、叉燒腸，大家還可以加入自己喜歡的食材，炮製出自家口味，甚至甜品芒果腸粉都一樣可以輕鬆製作。

3.手工蛋卷、雞蛋仔DIY 套裝

假如曲奇已經難不到你，不妨試試製作更高難度的雞蛋仔和蛋卷吧！手工蛋卷套裝包括煎鍋、甜筒模、木棒、油掃、食譜、面粉及糖，大家只要自備雞蛋、牛油、牛奶，即可簡單製作出鬆脆可口的蛋卷，喜歡香脆口感的可以薄薄捲一至兩層，而喜歡厚實口感的，則不妨多捲幾層，中間還可以添加不同的材料，如肉鬆、花生碎等，創作出合自己口味的蛋卷。

而雞蛋仔DIY 套裝則包含烤盤、油掃、麵粉及糖，各位同樣需自備雞蛋、牛油、牛奶。不過注意，以上兩款烤盤只適用於明火煮食，並不適合電磁爐使用。

4.彩虹戚風蛋糕、冬甩DIY烘焙套裝

假如想挑戰一下自己的烘焙手藝，那就絕對少不了蛋糕及冬甩的環節。彩虹戚風蛋糕套裝內附4個6 吋的圓型矽膠模、忌廉抹平器、食譜、麵粉、糖、沙拉油、色素及食譜。製作時可以將蛋糕分層分色烤焗，不需切片，簡簡單單便可製作出整齊而又厚薄均勻的蛋糕層，至於高難度的抹忌廉環節，則可以借助忌廉抹平器輕鬆完成，即使是不善手工的手殘女，有齊工具後相信也能夠製作出口感鬆軟，既可愛又吸晴的彩虹蛋糕，打卡必備！

而冬甩DIY烘焙套裝則包括3 款形狀的冬甩模具、唧袋、食譜、糖、面粉、朱古力、糖果裝飾。食譜教授以烘焗的方法製作冬甩，不但比油炸的更健康，而且口感亦更鬆軟，焗完後再沾上香滑的朱古力，灑上糖果裝飾，不但滋味可口，更是食得又玩得。

5.奶黃月餅DIY 套裝

臨近中秋，又在為買什麼月餅應節而煩惱？市面上的月餅款式雖然繁多，但口味及造型上未免略為沉悶，而大熱的品牌又不容易購買，既然如此，倒不如來自製中秋月餅，送禮與自用同樣別出心裁。

DIY套裝共有冰皮及酥皮兩款可選，當中包含模具、掃、牛油紙、獨立包裝盒、食譜、麵粉、糖、奶黃製作材料，及製作冰皮所需的預拌冰皮粉、菜油、及食用色素（3種）。材料齊全之餘，模具亦有多達七個款式可選。

+ 3 + 2

以上的DIY套裝可於KKday網站及應用程式購買，注意上述價錢並未包含運費。另外提提大家，假如閣下是新用戶，使用應用程式訂購，輸入優惠碼【APP15】可額外再減$15！

*以上的DIY套裝需自備雞蛋及牛油等材料

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/04)

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