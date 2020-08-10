【附名牌眼霜優惠】眼周保養問題大盤點 6款網民推薦神級眼霜合集

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眼睛是靈魂之窗，亦是臉部表情最豐富的位置。在非常時期，當口罩已經成為每天出門的必要裝備，無論與人接觸，抑或聊天交談的時候，整張臉唯一一個露出來的位置——眼晴，就頓時變成全臉焦點。雙眼有神固然不成問題，但現代人經常長時間用眼，令本來已經脆弱的眼周皮膚加速老化，淚溝、魚尾紋、眼袋、黑眼圈等問題一一浮現，視覺年齡更頓時急增十歲。這段時間除了要注重眼部彩妝，眼周護理更是不容忽視，對女生來說尤其重要！

眼周問題如何形成？

常常說眼晴是女人年齡的破綻，到底是什麼原因令眼周肌膚出現明顯的疲憊與老化痕跡？平日已經鮮少熬夜，鮮少「捽眼」，那為什麼還會有黑眼圈和細紋呢？其實，眼周問題並非一朝一夕、單一原因而形成，由於眼周肌膚的厚度僅有其他肌膚的三分之一，相對脆弱且容易乾燥，而現代人每天用眼幾乎多達10小時，加上年紀漸長、壓力大、睡眠不足、睡姿不正確、防曬保護不足、卸妝及清潔方式錯誤、用力揉眼晴，甚至是地心吸力，種種原因都會加速眼晴皮膚老化。假如想保持雙眼有神，除了要盡早養成良好的生活習慣，亦可以選擇適合的眼霜及早作出防護。

眼霜要怎樣挑選？

眼周問題不外乎都是乾燥、細紋、黑眼圈、眼袋等等的問題，但要注意的是，其實並非每種問題都能藉著眼霜有效改善，事關眼霜的主要功能以保濕、美白為主，諸如眼周乾燥、細紋、色素沉澱的問題都可靠著提高皮膚含水量，以及美白成分一併改善，但相反，動態的魚尾紋、凸起或凹陷的眼袋則未必有效。因此，挑選眼霜時最重要是搞清楚自己的眼部問題，對症下藥，優先選擇含有保濕、美白、或緊緻成分的產品。

以下將針對三種主要眼周問題，為大家推薦六款多年不斷來被網民回購的「口碑眼霜」，配合文末的按摩方法持之以恆做好保養，從此再也不用為眼晴老態、疲態而覺得煩惱！

針對眼周暗沉：含有美白成分如維他命C、熊果素、傳明酸、洋甘菊萃取液的眼霜，可有效減淡眼底的黑色素，改善因防曬不足、卸妝錯誤而造成的色素沉澱問題。

Shiseido 紅妍肌活眼部精華$380

「紅妍」向來是資生堂的明星系列，而這款肌活眼部精華多年來都備受網民推薦，原因在於它非常適合在使用眼霜前作「打底」之用，塗上後不但可加強眼霜的吸收，更令保養效果大大提升。精華採用了靈芝成分及ImuMoisture Complex免疫補濕複合物，有效解決粗糙、浮腫、乾紋、及黑眼圈等多種眼周肌膚問題。使用後表示除了黑眼圈有減淡跡象，膚色也會有明顯提升。

Clinique 豐盈眼部護理水凝霜$200 (原價$219)

Clinique的這款眼霜通過眼科醫生測試，採用多款植物複合精華如桑樹根提取物、橄欖提取物、山茶（綠茶）葉提取物，以及咖啡因、甘油等的成分，有效保濕之餘亦減退眼周的色素及浮腫。比起大多數乳霜狀眼霜，Clinique的All About Eye Rich採用的是水凝啫喱的質地，雖然不含油分卻延展性高、感覺輕透又清爽，而且價格非常親民，作為輕熟女生第一瓶眼霜就最適合不過。

針對乾燥、細紋問題：可優先選擇保濕效果高的產品，常見成分包括胜肽、膠原蛋白、甘油、神經酰胺、玻尿酸、胺基酸、維他命A等，一旦提高眼周肌膚的含水量，乾燥及細紋問題自然有效解決，有助肌膚回復水潤透亮、平滑無瑕疵。

La Mer The Eye Concentrate 眼部精華乳霜$1112 (原價$1299)

貴婦品牌La Mer 的護膚品以抗皺及活化肌膚為主打功效，出名修復能力強大，加上使用感好，向來都長居眼霜排行榜的三甲寶座。而這款眼霜同樣貫徹了La Mer向來的特色，成分含有三倍高濃縮的Miracle Broth™活膚精華、The Clarity Ferment淨透酵母以及酸橙茶精華。前者可促進肌膚自我更生，淡褪黑眼圈、幼紋和皺紋。而酸橙茶精華則是高效的抗氧化成分，能幫助在傷害形成前及早防禦。雖然價錢雖於貴婦級別，不過勝在效果強大，使用後眼周的肌膚不但會比過往更強韌健康、明亮，而且黑眼圈及細紋亦會明顯減淡。

SK-II R.N.A.立體緊緻修護眼霜$502 (原價$629)

SK-II 的護膚品相信無人不曉，除了神仙水外，眼霜亦添加了品牌獨家的PITERA™成分，並結合水溶性大豆及酵母蛋白，組成RNArchitect 重構複方，以促進肌膚的新陳代謝，達至緊緻、撫平細紋的效果。而小球藻萃取物則有助減淡因乾燥而引致的幼紋。至於質地方面，它像凝膠與乳液的混合體，清爽水潤而不黏膩，可輕易塗抹於眼部四周，晚上使用，次日清晨起床後，更能感覺眼周肌膚變得柔嫩飽滿。

針對衰老、抗氧化：可選擇有助緊緻及撫平紋理的成分的眼霜，如輔酶Q10、維他命A、C、E衍生物、維他命B3、泛醇、玻尿酸、甘油等，有效提升及緊緻眼部肌膚，同時為眼周肌膚補水、修護鬆垮，令眼周皮膚重現彈力。

Estee Lauder 升級緊緻塑顏嫩肌全效眼霜$410 (原價$449)

提到Estee Lauder的眼霜大家第一時間想必都會想起有「小棕瓶」之稱的升級再生基因修護賦活眼霜，相比起「小棕瓶」的全方位修護，這款眼霜更著重於緊緻及撫平細紋方面，針對老化問題的功效更為明顯及出色。

眼霜的主要成分是三肽複合物，能促進肌膚膠原蛋白自然增生，讓肌膚恢復彈潤緊緻，改善因年紀、荷爾蒙及環境而產生的老化跡象。而除了緊緻肌膚、抗皺以外，眼霜還蘊含多重防禦功效，能針對臭氧及紅外線的空氣污染對肌膚所造成的傷害作出改善，減退眼部浮腫的問題。相當適合25+，有抗氧、抗衰老需要的女生使用。

嬌蘭蜂皇黃金眼部塑型精華素$602 (原價$739)

嬌蘭這款眼部精華以蜂皇漿作為主要成分，內含大量氨基酸、維生素、蛋白質、礦物質等豐富的元素，已被證實可促進皮膚再生、強化肌膚、改善皺紋、及增強皮膚的彈性和緊緻度。再配搭具抗氧化效果的咖啡因成分，有效為眼周補充營養、延緩衰老、減少新的細紋生成。

值得一提的是，嬌蘭這款眼部精華採用了獨特的按摩棒設計，能仿效手指自然動作為眼周按摩，此舉不但提升保養成分的吸收效果，更可拉緊眼部肌膚，令眼瞼回復緊緻，雙眼輪廓上揚，眼晴看起來先然更圓、更大、更有神。

Lamer 行政總監示範正確塗眼霜手法

眼霜及眼部精華固然可修護及改善眼周肌膚，不過比起單純使用眼霜，配合正確的按摩方法才能令保養效果相得益彰，假如塗眼霜的手法錯誤，再貴的眼霜只會被白白浪費，更隨時損害眼周肌膚，令細紋增生。

最簡單的塗抹方是先把眼霜均勻點在眼周，然後利用無名指的拍腹，沿著眼眶輕輕地由內眼角開始，以由內至外的方向塗抹眼霜，到太陽穴時停留按壓，並輕柔地提拉眼尾。亦可雙手握拳，以關節部位順著眼眶由內到外滑動按摩，記得塗抹時手法一定要輕，切勿用力拉扯肌膚，約做三次即可。

既然由於眼周肌膚特別脆弱，想好好保養眼晴就絕對不能懶，及早選擇合適的眼霜，持之以恆使用，否則待問題出現、老化加劇就恨錯難返了。不過眼霜一般都比面霜更為昂貴，假如十五十六仍然不捨得入手，那麼就要留意以下優惠，讓你以86折價錢購入名牌眼霜！

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