Nike網店六週年最新優惠！買滿3件額外75折 減價貨品再有折上折！

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Nike網店不知不覺已經踏入六週年了！為慶祝Nike網店成立6週年，安排了一連串意想不到的驚喜優惠回饋各位鞋迷。上星期推出的首波限定優惠經已十分吸引，事關購買任何正價產品滿HK$999，即可獲贈HK$500優惠編號一個供下次購物時使用。而從即日起，第二回合的驚喜優惠亦相繼登場了！今次優惠只限Nike網店的會員們，大家只要登記成為會員，便可享有高達75折的獨家會員優惠，若然購買減價貨品更可享有折上折！立即來暸解更多優惠詳情和玩法吧！

【六週年禮遇第二擊－6週年會員優惠】

優惠編碼：6ANNIV

由即日起至8月20日23:59期間，會員凡於Nike網店買滿3件或以上指定產品即可享有額外75折優惠，結帳時需要輸入以上優惠編碼。如選購已折扣的活動產品，變相即享額外折上折優惠。現時，網店上大量貨品減價中，部份貨品更低至五折，換言之，只要買滿3件指定貨品並以優惠編碼結帳，最終可享的優惠並不止75折而己！

網店上大量貨品減價中，部份貨品更低至五折！

操作步驟:

1. 添加符合活動資格的產品到購物車

2. 在“你的購物車”，於“訂單摘要” 中選擇優惠編號 “6ANNIV”

3. 點擊“使用”

留意，標有“此產品不適用於 NIKE.COM 6 週年優惠活動”的產品、Nike 特別版產品、NikeLab 正價產品、所有裝備、Nike 禮品卡、Apple 產品及指定產品不參加是次活動。

【六週年禮遇第一擊－$500優惠回贈】

2020年8月20日23:59前，會員凡於Nike網店購買標有「購買正價產品滿HK$999可獲HK$500回贈」的任何正價產品滿HK$999（包括鞋類、服飾、裝備），即可獲贈HK$500優惠編號一個。優惠編號將於訂單成功支付後的72小時內發送至你的會員註冊電郵和註冊電話，並可於8月內期間在Nike網店購買指定產品滿HK$1,500後使用（不包括 Nike 特別版產品、NikeLab 正價產品、Nike 禮品卡、Apple 產品及其他指定產品）。

提提你：以上驚喜優惠只限Nike網店會員獨享，尚未成為會員的請立即按此連結前往Nike官網免費登記吧！登記時記得要選取願意收NIKE.COM的郵件及短訊，以接收優惠編號及其他會員優惠。

成為會員後更可獲得免費配送服務，連運費也可省下！但要注意由於疫情關係，指定區域（彩虹、彩雲、鑽石山、黃大仙、樂富、新蒲崗、慈雲山）上門收派服務將暫時停止。

按下圖看推薦鞋款及價格：

立即點擊此連結，或按上面「立即前往」按鈕前往Nike優惠活動頁！

（活動資料以官方最新發佈為準，其他優惠條款及細則請查閱Nike官網。）

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