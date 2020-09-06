Samsung $799平板勝iPad 兒童模式資源多 家長可自訂娛樂學習時間

網購攻略 網購攻略

受第三波新冠肺炎影響，不但打工仔要在家工作，就連一眾學子也沒有例外。今年的開學日由傳統的校園開學變成網上開學，課室由班房變成Zoom房，師生亦要齊齊改用電腦、平板電腦在網上聽課授課。回校上課遙遙無期，相信家長們都十分「頭痕」，尤其是多孩父母，單要為小朋友準備在家學習的裝備已費煞思量，更要大灑金錢。假如還未入手平板電腦，又想節省開支，市面上還有什麼平價又實用的平板之選？

iPad賣斷市 Saumsung平板尚有貨

為了應付網上開學，不少家長及大專生已提早添置平板電腦。不過由於需求過多，蘋果的iPad日前早已賣斷市，經編輯查看，即使已經過了開學前的購買高峰期，多款iPad仍然缺貨，以較為平價的iPad Air為例，今日於網上訂購，最快也要到21日才可到手，而大部分連鎖店亦同樣出現缺貨情形。

市面上的平板電腦款式眾多，家長們選購時最重要視乎預算及需求。雖然iPad 是不少學校建議的平板電腦型號，但網上課堂一般以Zoom、Microsoft Teams及Google Meet為主，除iPad外，其實坊間大部分的平板電腦都能滿足以上需求，假如有預算上的考慮，又怕小朋友未必能用盡貴機的所有功能，建議急尋平板電腦的家長亦可考慮Samsung的Tab系列。

近日的Samsung平板優惠相信可為各位家長解決以上煩惱。雖然人氣不及iPad，但勝在價錢公道、功能齊全。是次進行優惠的Saumsung Tab A 便由$988減至$899，價錢只是最平型號iPad 的3分1，家長們不必擔心負擔過大，或怕小朋友不慎弄壞，浪費金錢。

一網打盡Samsung Tab A 優惠

優惠價的Samsung平板電腦將於9月7日中午12時於一網打盡平台發售，型號屬於Galaxy Tab A 8.0”(Wi-Fi) SM-T290，優惠價由$988減至$799。有意入手的家長只需準時進入以下連結，於網上購買即可。

Samsung Tab A比iPad更值得入手？

Samsung Tab A於去年年底推出，主打大螢幕、大電量，而且是一款特別為兒童設計的平板電腦，內建多種兒童模式、家長監控設定，並將操作化繁為簡，比起iPad相信更適合小朋友拿來作學習及娛樂之用。

特設 「兒童之家」模式

Galaxy Tab A 具備專屬的兒童模式，家長可於Kids Store內下載超過5000種為兒童而設的互動APP與影片，寓教於樂，讓孩子從娛樂中學習，培養的創造力。而Kids Home模式則為小朋友提供大量遊戲、卡通、畫畫等等的娛樂功能，十足十兒童遊戲區，讓小朋友盡情玩樂、發揮想像力。

除此之外，家長亦可透過Kids Home 的家長監控設定，自訂小朋友使用平板的時間、允許使用的應用程式。當預設使用時間一到，畫面上便會顯示卡通提醒字句，鎖定畫面。家長不用擔心小朋友沉迷遊戲之中。

機身纖薄僅重345克重

作為一款面向兒童的平板電腦，Tab A的體積輕巧、機身纖薄，而重量亦只有345克重，方便小朋友輕鬆攜帶，家長也單手可握，比起483克的iPad更為便攜。

500萬像素主鏡頭

Galaxy Tab A配備500萬像素主鏡頭及自動對焦功能，以Zoom進行網課時可自動偵測拍攝主體，以便拍出畫面更清晰的相片、影片，以及進行視像通話。

2GB RAM + 32GB儲存空間

Galaxy Tab A 配備2GB RAM和32GB儲存空間，以及最新的Android P作業系統。SD卡專用卡槽可擴充高達512GB儲存空間，即使要為小朋友儲存再多的相片、圖畫與學習工具都不用擔心空間不足。

5100mAh大電量

配備5,100mAh大電量，方便長時間使用Zoom、Google Meet，應付網上課堂，而在只有使用Kids Home、筆記的情況下亦不會太耗電，續航力更可維持一整天。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/06)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！