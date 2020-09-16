【NBA季後賽直播】震撼優惠$59睇晒NBA東西岸決賽+送總決賽!

網購攻略 網購攻略

NBA季後賽已漸入最後階後，賽事進展得如火如荼，不少人氣球隊經過 "Win or Go Home" 的 Game 7 後都經已被淘汰，與總決賽無緣。淘汰賽賽事激烈，剩下的每一場比賽更不容錯過！現時《體通天下》的NBA東西岸決賽通行證推出最後召集優惠，只需HK$59便可以觀賞所有東西岸決賽及總決賽賽事，機會難逢，馬上查閱優惠詳情！

這次的優惠突破歷史性最低價，原價HK$99的2019-20 NBA季後賽通行證，現時只需HK$59便可購入，接近六折優惠！一個飯盒價錢便能見證總冠軍花落誰家，這個價錢保證是市場最低價，值得入手。假如你是香港01會員的話，更能直接以5,900積分換取2019-20 NBA東西岸決賽通行證，毋須付費。

《體通天下》2019-20 NBA東西岸決賽通行證詳情內容：

1. 東西岸決賽 2. 額外附送全部總決賽賽事直播 3. 有效期：由東西岸決賽第一場比賽開始計算至11月30日 4. 香港及澳門適用

只需HK$59便能購入《體通天下》2019-20 NBA東西岸決賽通行證，與期在網上搜尋其他不可靠﹑不穩定的免費直播網站，倒不如花少少錢享受《體通天下》提供的直播服務，收看精彩清晰又流暢的直播比賽。而此東西岸決賽通行證有包括東西岸決賽及總決賽的賽事點播及精華重溫。

立即以全市場最抵價錢入手2019-20 NBA季後賽通行證，把握最後召集機會，不然完季就無得睇了！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/16)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！